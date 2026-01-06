En video: así fue la emotiva reacción de una gata al cambiar de hogar

Imagen de referencia. Especialistas y cuidadores recomiendan que, en casos de mudanza, los gatos permanezcan dentro del hogar durante varias semanas Foto: Unsplash

Una dueña de gatos en Arizona, se volvió viral en redes sociales luego de compartir la conmovedora reacción de su mascota tras mudarse de casa. El video, publicado en TikTok por la usuaria @donutsforbreakfast, muestra a una gata llamada Sauvignon Blanc, conocida como Sauvi, recorriendo su nuevo hogar mientras maúlla de forma persistente, evidenciando confusión y estrés ante el cambio de entorno.

En las imágenes se observa a la peluda deambular por distintos espacios de la vivienda, aparentemente desorientada. El texto que lo acompaña señala que la familia acababa de mudarse y que la gata llevaba más de 24 horas caminando y llorando sin parar, como si creyera que tanto ella como su dueña estaban perdidas.

La autora del video, Justine Ramos, explicó posteriormente a Newsweek que Sauvi tuvo grandes dificultades para adaptarse durante los primeros días.

Según relató, el primer día la gata permaneció escondida en una habitación y, al día siguiente, comenzó a explorar la casa, momento en el que se grabó el video. Durante aproximadamente cuatro días, la mascota lloró con frecuencia, posiblemente afectada por la falta de objetos familiares y los olores nuevos, ya que muchas de sus pertenencias aún estaban guardadas en cajas.

Ramos señaló que Sauvi es una gata sensible, por lo que la mudanza representó un proceso particularmente complejo para ella. No obstante, aseguró que ya se encuentra adaptada, tranquila y muy feliz en su nuevo hogar.

El video generó una amplia respuesta en redes sociales, superando las 523 mil visualizaciones y acumulando más de 50 mil “me gusta”. Numerosos usuarios compartieron experiencias similares y ofrecieron consejos para facilitar las mudanzas con mascotas, destacando la importancia de la paciencia y la adaptación progresiva.

Especialistas y cuidadores recomiendan que, en casos de mudanza, los gatos permanezcan dentro del hogar durante varias semanas para evitar desorientación o intentos de escape, y que el contacto con el exterior se realice de forma gradual y segura.

Ramos expresó su sorpresa ante la viralización del contenido y agradeció los mensajes de apoyo, señalando que espera que su experiencia pueda servir de ayuda a otras personas que atraviesen una situación similar con mascotas sensibles.

