La falta de agua amenaza la labor de una fundación que salva perros en Cundinamarca

La Fundación Colitas Felices, dedicada al rescate de perros en situación de abandono, atraviesa una complicada crisis. La organización, ubicada en zona rural de Chocontá, Cundinamarca, enfrenta una emergencia por falta de suministro de agua, un recurso vital para la supervivencia de los más de 90 perros que actualmente tiene bajo su cuidado.

Según explicó Daniela Díaz, directora de la fundación, desde hace más de una semana el servicio de agua que reciben dejó de llegar sin previo aviso. Aunque la organización cuenta con un tanque de reserva de 16 metros cúbicos, construido precisamente para prevenir este tipo de situaciones, el agua almacenada solo alcanzaría para cinco a siete días más.

“En este momento estamos viviendo de la reserva de agua que tenemos guardada, pero ya no queda mucho. Sin agua no podemos funcionar, los perros necesitan beber varias veces al día, hay que limpiar, bañarlos y mantener condiciones mínimas de bienestar”, señaló Díaz.

La situación se agravó cuando, al intentar buscar apoyo comunitario para restablecer el servicio, la respuesta fue negativa. “Me dijeron que el agua no era para los perros, que no podían gastar el agua en animales, solo en humanos”, relató la directora, quien aseguró que la fundación ha sido señalada injustamente como responsable de la escasez, pese a que en la zona existen otras actividades que también demandan grandes cantidades de agua.

Ante este panorama, la Fundación Colitas Felices encontró una alternativa técnica viable: conectarse a un punto de agua de una vereda vecina, donde la comunidad sí autorizó el uso del recurso para el cuidado de los animales. Sin embargo, el obstáculo es económico. La instalación del punto de agua tiene un costo total cercano a los siete millones de pesos, que incluyen el valor del derecho de conexión, excavaciones, tuberías y mano de obra especializada.

“Es una solución definitiva, pero debemos pagarla de inmediato. No es algo que podamos aplazar uno o dos meses. Si no resolvemos esta semana, literalmente nos quedamos sin agua”, advirtió Díaz.

La fundación, que funciona en un terreno propio que aún se está pagando, ha optado por manejar la situación con prudencia para evitar conflictos con la comunidad local. El proyecto se sostiene con grandes esfuerzos y, en este tipo de escenarios, son los más vulnerables quienes terminan asumiendo las mayores consecuencias.

A la par de esta emergencia, Colitas Felices mantiene su labor gracias a un emprendimiento social pionero en Colombia: Gruy, un alimento 100 % natural para perros y gatos, elaborado por la propia fundación con ingredientes frescos como pollo, frutas y verduras. Este proyecto, respaldado por la Cámara de Comercio, se ha convertido en una fuente clave de autosostenibilidad, aunque hoy resulta insuficiente frente a la magnitud de la crisis.

¿Cómo apoyar a la Fundación Colitas Felices?

La fundación hace un llamado a la ciudadanía para sumar esfuerzos a través de:

Donaciones , destinadas exclusivamente a cubrir la instalación del nuevo punto de agua. Los canales de apoyo están disponibles en las redes sociales de la fundación y, para quienes deseen aportar de forma directa, también se encuentra habilitada la Vaki solidaria en el siguiente enlace: , destinadas exclusivamente a cubrir la instalación del nuevo punto de agua. Los canales de apoyo están disponibles en las redes sociales de la fundación y, para quienes deseen aportar de forma directa, también se encuentra habilitada la Vaki solidaria en el siguiente enlace: https://vaki.co/es/vaki/agua-para-90-perritos-rescatados

Compra solidaria de Gruy , alimento natural para perros y gatos, cuyos ingresos se destinan directamente al cuidado de los animales rescatados.

Difusión, compartiendo la historia para amplificar el llamado y aumentar las posibilidades de apoyo.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse con la Fundación Colitas Felices a través de sus redes sociales @fundacioncolitasfelices o al 310 599 5045. En medio de la emergencia, cada aporte cuenta para garantizar la vida y el bienestar de decenas de animales.

