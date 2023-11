¿Es mejor tener un gato o gata en el hogar?

Tanto los gatos como las gatas merecen un hogar lleno de amor y cariño. Foto: Freepik

Más allá de saber si es mejor tener un gato o una gata en el hogar, debemos tener en cuenta otras consideraciones. “El carácter de su futuro gato será modelado por distintos factores biológicos y ambientales, pues la genética, el sexo y la edad, sumado a factores del entorno como las experiencias pasadas y aprendizajes, determinarán que su felino tenga un carácter u otro”, explica el portal especializado en animales Experto Animal.

Leer: ¿Mi gato es macho o hembra?

Por eso, estas son algunas cosas que debería tener en cuenta al momento de adoptar un gato o una gata.

Edad.

No es lo mismo tener un gato pequeño a un gato adulto. Sin embargo, tenga presente que tanto los gatos pequeños como los gatos adultos son inteligentes y pueden adaptarse a cualquier entorno. Además, sin importar su etapa de vida, estos animales requerirán de una serie de cuidados para garantizar su bienestar y salud.

Raza.

¿Quiere un gato de raza o un gato criollo? La raza es un factor muy importante para tener en cuenta. Pues hay razas de gatos que destacan por ser enérgicas, aventureras, mientras que otras disfrutarán más de estar en su regazo y dormir.

Alergias.

Antes de adoptar un gato o una gata, es importante que compruebe que ningún integrante de la familia sufre de alergias.

Animales en casa.

Si tiene otro gato/perro en el hogar, debe introducir de manera lenta y gradual al nuevo integrante de la familia, así hará que la convivencia sea más agradable para todos.

Conozca al gato.

“Conocer el pasado de su felino será clave, de modo que sabrá cómo ha sido su socialización, si tiene algún miedo en específico o si su proceso de adaptación al nuevo entorno será más o menos difícil”, indica Experto Animal.

Enfermedades.

Los gatos que son positivos para el virus de inmunodeficiencia felina y también leucemia son los menos propensos a adoptar, pues muchas personas tienen estigmas frente a estas enfermedades, pero tenga presente que estos gatos pueden tener una vida tranquila y sin problemas.

Leer: Perro escapaba de su refugio para ir a dormir a un ancianato: el personal lo adoptó

Además de estas consideraciones, es necesario que también se haga una serie de preguntas.

La decisión se toma en familia.

Si usted vive en un entorno familiar, todos los miembros del hogar deben estar de acuerdo y dispuestos a asumir la responsabilidad de recibir un nuevo integrante. Esta decisión no se puede tomar de manera individual.

Tiempo y espacio.

Debe brindarle tiempo y atención diaria, esto involucra jugar con él y pasar tiempo de calidad. Asimismo, contar con un espacio y ambiente adecuado para su resguardo y descanso.

Recursos económicos.

¿Cuenta con la capacidad económica para suplir todas las necesidades del animal de compañía? Un gato requiere de gastos como comida, medicamentos, vacunas, juguetes, rascadores, arena, entre más cosas. Además, debe contar con un respaldo por si debe llevarlo de urgencias al veterinario.

Alimentación.

Debe proporcionarle una alimentación ajustada, balanceada y equilibrada, según las necesidades nutricionales de la mascota.

Para toda la vida.

Un gato cambiará su vida por completo. Ya no solo debe preocuparse por usted, sino también por el animal. Recuerde: este es un compromiso para siempre.

Leer: ¿Cuánta comida debo darle a mi gato y con qué frecuencia?

Parte de ser un tenedor responsable es identificar si alguna de estas condiciones no las puede cumplir, por cualquier razón, y determinar que, tal vez, no es el momento ideal para tener este nuevo miembro de la familia, pero ojalá si en un futuro. No obstante, si cree que cumple con estas condiciones, a continuación le contamos cuáles son las características de los gatos y las gatas. ¡Tome nota!

“Como norma general, pero evitando caer en la creencia errónea de que todos los gatos del mismo sexo tienen el mismo comportamiento, las gatas hembra suelen ser más cariñosas y hogareñas. Estas suelen buscar el contacto físico con frecuencia, quieren sentirse seguras en su entorno de confianza y suelen ser protectoras con los suyos”, según Experto Animal.

Esto se debe al instinto de las gatas de querer tener un nido o refugio en el cual se sientan cómodas y protegidas en caso de tener una camada. Ellas necesitan tener todo bajo control, para que así estén más en calma y puedan proteger a sus crías.

Otro punto es que las gatas tienen periodos de celo, donde, en algunas ocasiones, sufren de estrés y ansiedad, maúllan excesivamente, pueden orinar en varias partes del hogar y hasta podrían escaparse para intentar saciar su deseo sexual. Sin embargo, y como lo hemos mencionado anteriormente, esto no sucede en todas las gatas y por eso es erróneo generalizar este comportamiento. Además, esta situación se puede resolver castrando o esterilizando a su gata.

Leer: Perrito abandonado camina hasta un santuario para pedir amor y refugio

“A diferencia de las hembras que necesitan estar tranquilas en su hogar por la posibilidad de ser madres, los machos suelen tener una vida sexual activa en la cual suelen salir a la búsqueda de hembras en celo”, asegura Experto Animal.

Este comportamiento, al igual que en las gatas, puede ser un poco problemático, pues el gato empieza a maullar excesivamente, a orinar en varias partes del hogar y hasta intenta escaparse. De nuevo, la solución aquí es castrar o esterilizar a su animal de compañía. Tenga presente que los gatos machos son muy cariñosos y protectores con sus tutores.

Ya conoce algunas características de los gatos y las gatas, la decisión ahora está en sus manos. Sin embargo, recuerde que todos los animales, más allá de su sexo, merecen un hogar lleno de amor y cariño. Además, las ventajas de tener un felino en el hogar son increíbles, aquí puede conocer más: ¿Cuáles son los beneficios de tener un gato?

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com