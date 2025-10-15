Esta ciudad suspendió la adopción de gatos negros hasta después de Halloween

Durante siglos, los gatos negros han estado asociados a creencias de mala suerte y prácticas esotéricas. Foto: Animales Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ayuntamiento de Terrassa, Españan, ha decidido suspender temporalmente la adopción de gatos negros en el Centro de Atención de Animales Domésticos (CAAD) con el fin de evitar posibles rituales o actos de maltrato relacionados con las celebraciones de Halloween. La medida, vigente desde el 1 de octubre hasta el 10 de noviembre, busca proteger a estos animales de situaciones de riesgo derivadas de supersticiones o usos irresponsables.

El concejal de Bienestar Animal, Noel Duque Alarcón, anunció la decisión en un vídeo publicado en Instagram, en el que recordó que “en Terrassa, si queréis adoptar un gato negro, tendrá que ser después de Halloween”. Según explicó, la suspensión pretende fomentar la adopción responsable, especialmente en unas fechas en las que, según las protectoras, aumentan las solicitudes “sospechosas”.

El Servicio de Bienestar Animal de Terrassa precisó en un comunicado emitido el seis de octubre que la medida “no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales”, sino que responde a la necesidad de protegerlos.

Durante siglos, los gatos negros han estado asociados a creencias de mala suerte y prácticas esotéricas. Con esta decisión, el Ayuntamiento de Terrassa pretende garantizar su seguridad y evitar que sean víctimas de maltrato en un periodo especialmente sensible. “El consistorio no podía mirar hacia otro lado ante un tema tan tétrico”, señaló el concejal Duque en declaraciones al Diario de Terrassa.

La restricción se levantará el próximo 11 de noviembre, cuando el CAAD reanudará las adopciones de gatos negros.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱