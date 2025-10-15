La nueva colección de Adidas también viste a las mascotas: estos son los detalles

Este tipo de iniciativas reflejan cómo las grandes marcas están reconociendo el papel fundamental que las mascotas ocupan en los hogares. Foto: Adidas

La reconocida marca alemana Adidas ha dado un paso más allá del mundo deportivo con el lanzamiento de su nueva línea Pet Collection, una propuesta especialmente diseñada para perros y gatos. La colección incluye prendas y accesorios que combinan funcionalidad, comodidad y el característico estilo de la firma.

Después de presentarse por primera vez en China durante el mes de mayo, la iniciativa tuvo una gran acogida entre los amantes de las mascotas. Ese éxito llevó a la marca a extender el lanzamiento a más países a partir de este mes de octubre, con la promesa de ofrecer productos que prioricen tanto el diseño como el bienestar animal.

La colección está compuesta por chalecos acolchados, cortavientos, sudaderas, mochilas y arneses elaborados con materiales repelentes al agua y tejidos aislantes que ayudan a mantener la temperatura corporal. Las prendas incluyen cierres a presión y cremalleras que facilitan vestir a los animales sin causarles incomodidad. Además, algunos modelos cuentan con versiones a juego para sus dueños, fortaleciendo el vínculo entre personas y mascotas.

En esta segunda edición, Adidas ha incorporado mejoras en el diseño, como superficies reflectantes y acabados más suaves, que aportan seguridad y confort durante los paseos. También se incluyen collares de cuero ajustables en tonos neutros, decorados con detalles metálicos y el tradicional trébol de la marca.

La primera colección de la marca, presentada en primavera, ya había destacado por una bolsa de transporte con ventana transpirable, pensada para ofrecer comodidad en los desplazamientos urbanos. Ahora, la nueva propuesta amplía el catálogo y se ajusta mejor a las necesidades del día a día de las mascotas.

Este tipo de iniciativas reflejan cómo las grandes marcas están reconociendo el papel fundamental que las mascotas ocupan en los hogares. Cada vez más personas buscan productos que no solo sean estéticos, sino que también aporten bienestar y seguridad a sus animales de compañía.

Adidas llega a este lanzamiento en un momento positivo: la empresa cerró el primer semestre del año con un aumento del 7,3% en sus ingresos, alcanzando 12.105 millones de euros. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del lanzamiento global, se espera que la colección esté disponible muy pronto en nuevos mercados.

