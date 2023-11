Esta es la nueva estrategia de Barranquilla para evitar el abandono de mascotas

El Distrito destacó que esta problemática ha conllevado en una sobrepoblación excesiva de gatos y perros en la ciudad, en sectores como el Jardín Botánico y el parque Almendra. Foto: Unplash / Twitter @TransMilenio - Unplash / Twitter @TransMilenio

El abandono animal es un flagelo que afecta a todo el país. Desde La Red Zoocial, hemos registrado el caso de un can que, presuntamente, fue abandonado en las inmediaciones de la avenida Los Caneyes. El hecho quedó registrado en un video, viral en redes sociales, en donde puede verse cómo un perro persigue seis cuadras a un conductor (su presunto dueño), luego de que este lo abandonara en vía pública.

Otro caso, bastante mediático a lo largo del año fue el de una mujer de 44 años que abandonó a su bulldog francés en un aeropuerto, después de que no lo dejaran abordar junto a ella.

Lamentablemente, Colombia no es la excepción a este tipo de acontecimientos. En el mes de agosto, se viralizó el video de un perrito que corría detrás de un carro que, presuntamente, lo había abandonado. Los hechos ocurrieron en el sector de Palos Verdes, en Barranquilla, en donde varios ocupantes de otros vehículos captaron el momento en que el can persigue a sus supuestos dueños. Según comentarios de la publicación, “los dueños del can salían de paseo y por esta razón decidieron bajarlo del carro y abandonarlo”.

En este marco, la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, comenzó una campaña para concientizar a las personas sobre la importancia de los animales de compañía, para controlar la problemática de abandono de perros y gatos en la ciudad. La iniciativa se llama “TUMTU: Tu Mascota es Tuya”.

El Distrito destacó que esta problemática ha conllevado en una sobrepoblación excesiva de gatos y perros en la ciudad, en sectores como el Jardín Botánico y el parque Almendra.

“Las condiciones que tienen los animales en estos lugares no son las adecuadas por no tratarse del hábitat indicado para garantizarles una vida digna”, comentó la Secretaría de Gobierno.

Del mismo modo, la entidad aseguró que el abandono de animales también ha desencadenado en problemas sanitarios, ambientales, sociales y de maltrato animal, que, en últimas, también termina afectando al espacio público.

Por ello, la entidad lanzó esta campaña, junto a líderes de acción comunal, la Policía Nacional y la comunidad animalista de la ciudad.

