¡Muy tiernos! Así reaccionaron dos perritos al verse por videollamada

Estos perros ya habían vivido juntos, sus dueñas se mudaron en 2020 a un apartamento y ellos se convirtieron en mejores amigos. Foto: Captura de pantalla

Una de las características más destacables de los perros es su lealtad, una cualidad que los hace ser fieles, no solo a su amo, sino a sus compañeros peludos.

Leer: Los perros ayudan a los veteranos de guerra con sus problemas de salud mental

Por eso, en un mundo donde ahora es tan fácil conocer historias increíbles, se viralizó un video que muestra la reacción de dos amigos caninos al verse por medio de videollamada. Estos peludos muestran que la distancia realmente hace que sean más afectuosos y leales.

El video, que fue compartido por medio de TikTok, muestra a Rollo mirando a través de una pantalla a Sadie, cuando se percata del hecho, comienza a lloriquear mientras Sadie lo mira atentamente.

Luego de un corto tiempo, Sadie deja escapar un aullido emocional, sintiendo claramente todos los sentimientos de estar lejos de su amigo. Rollo mira atentamente, escuchando respetuosamente todo lo que su amigo tiene que decir.

Leer: ¿Por qué a algunos gatos no les gustan los abrazos?

Poco después de que se publicó el video original, la pareja publicó otro video de la sesión de video chat, pero esta vez desde la perspectiva de Sadie mientras aúlla.

Pero estos amigos no siempre han estado separados: de acuerdo con el portal web Daily Paws, Rollo y Sadie se convirtieron en mejores amigos después de que sus madres se mudaran juntas a una casa en 2020. El TikTok los muestra jugando juntos en su antiguo patio. Vivieron juntos durante dos años antes de que Rollo se mudara a tres horas de distancia.

Si bien Rollo y Sadie no se ven todos los días, todavía “se ponen al día por FaceTime y se encuentran para aventuras divertidas”, indica el portal.

Leer: ¡Pilas! Estas enfermedades pueden matar a su gato, así puede tratarlas

Aunque los perros no pueden expresar sus emociones por medio de las palabras, sí lo pueden hacer de otras formas. Los ladridos, gruñidos o incluso el desinterés y el rechazo hacia una persona son algunas de las señales que indican que un canino está enojado. En La Red Zoocial le contamos algunas cosas que a sus perros no les gustan.

🐾 Invadir su espacio.

Aunque a los perros les gusta compartir tiempo con las personas, a veces les parece incómodo y molesto que invadan su espacio físico. Una de las formas más comunes es mediante abrazos, ya que estos pueden ser tomados como un intento de sometimiento y/o agresión. La manera más recomendable para demostrarles afecto es realizar pequeñas caricias en el pecho, la zona del cuello y la barbilla.

🐾 Los olores fuertes.

Tienen un gran sentido del olfato. La nariz de los perros cuenta con más de 220 millones de receptores olfativos, mientras que los humanos tenemos 5 millones. Por esta razón, olores como los cítricos, alcoholes, algunos productos de limpieza y hasta los perfumes, los molestan y pueden provocar reacciones extrañas en ellos.

Leer: ¿Qué es lo que más molesta a los perros?

🐾 Romper la rutina.

A los perros les gusta la rutina. Ellos esperan con ansias la llegada de su dueño a la casa, la hora de la comida y los momentos en el día para salir a dar sus paseos. Por lo que saltar alguna de estas acciones o cambiar su orden les resulta molesto y confuso. Lo mejor es tratar de respetar los horarios principales.

🐾 Mirarlos fijamente.

Cuando usted se queda mirando fijamente a un perro que no conoce, este lo puede interpretar como un reto o amenaza, no interesa si su mirada es de amor u orgullo. Solo haga esto con perros conocidos.

🐾 Los abrazos.

Un estudio de la Universidad de British Columbia llegó a la conclusión de que “los perros mostraban ansiedad o malestar cuando sus dueños los estrechaban entre sus abrazos”. Si su animal no se tensa, evita el contacto visual, baja las orejas o se lame la boca, esto quiere decir que le gusta, de lo contrario, no lo haga. Ellos tienen mil maneras de demostrar amor.

Leer: Barbas: el perrito policía que se convirtió en la mascota de Concepción, Antioquia

🐾 Olfatear en la calle.

Al no dejarlos olfatear, está impidiendo que estos animales obtengan la información de qué los rodea, ellos son exploradores. Imagínese que usted salga a dar un paseo, pero no pueda ver nada porque no se lo permiten.

🐾 Caricias en la cara.

Sí, aunque suene extraño, este comportamiento también lo odian algunos caninos. Sin embargo, si sus perros no se alejan al acariciarlos, significa que les gusta. Si ven resistencia, es mejor que no lo hagan porque para ellos puede ser una invasión del espacio personal.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com