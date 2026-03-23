Estudio explica cómo la columna vertebral permite a los gatos caer siempre de pie

Un gato joven tiene mayor probabilidad de intentar salir de casa a explorar. Foto: Unsplash

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Desde finales del siglo XIX, el comportamiento de los gatos al caer ha despertado la curiosidad de científicos y observadores. En 1894, el fisiólogo francés Étienne-Jules Marey realizó uno de los primeros intentos sistemáticos por explicar este fenómeno.

Utilizando los rudimentarios sistemas de grabación de la época, demostró que los felinos son capaces de girar su cuerpo en el aire y aterrizar sobre sus patas aun cuando se les deja caer desde cierta altura.

Aquel hallazgo sorprendió a la comunidad científica, pero dejó abierta una pregunta que ha persistido durante más de un siglo: ¿cómo logran los gatos reorganizar su cuerpo durante la caída sin apoyo externo?

Un estudio reciente, publicado el mes pasado en la revista científica The Anatomical Record, aporta nuevas pistas sobre este enigma. El trabajo fue dirigido por el fisiólogo japonés Yasuo Higurashi, de la Yamaguchi University, quien sostiene que una característica clave está en la estructura de la columna vertebral felina.

Para realizar la investigación, el equipo examinó distintos segmentos de la columna de gatos utilizando cadáveres donados. Además, efectuó pruebas de caída con dos gatos vivos desde una altura cercana a un metro. Con el fin de evitar lesiones, los investigadores colocaron un cojín grueso en la zona de aterrizaje. Las caídas fueron grabadas y analizadas cuadro por cuadro.

Los científicos también diseñaron un dispositivo mecánico para medir la flexibilidad de la columna. Tras extraer las espinas dorsales de los cadáveres, manipularon las vértebras con garras mecánicas y registraron el grado de rotación posible en cada segmento.

Los resultados revelaron que las vértebras torácicas superiores de los gatos son extraordinariamente flexibles, mientras que las lumbares inferiores son más rígidas y pesadas. Esta diferencia permitiría a los felinos girar primero la parte delantera del cuerpo para orientarse hacia el suelo y, posteriormente, ajustar el resto del torso para completar el movimiento.

“La columna torácica del gato puede girar como nuestro cuello”, explicó Higurashi. Según los experimentos, las vértebras superiores pueden rotar hasta 360 grados, lo que facilita que el animal corrija su posición durante la caída.

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El estudio respalda principalmente el modelo conocido como “patas adentro, patas afuera”, que propone que los gatos extienden primero las extremidades traseras y luego realizan un giro secuencial del tronco superior e inferior para acomodar su postura.

No obstante, los investigadores señalan que aún se requieren más pruebas para descartar definitivamente otros modelos, como el denominado “meter y girar”, que plantea rotaciones simultáneas de ambas partes del cuerpo.

El físico Greg Gbur, de la University of North Carolina at Charlotte, experto en el estudio de las caídas de gatos y ajeno a la investigación, destacó que se trata del primer trabajo que examina de manera directa lo que la estructura de la columna vertebral puede revelar sobre la maniobra aérea de estos animales.

Por su parte, el zoólogo Ruslan Belyaev, del Severtsov Institute of Ecology and Evolution en Moscú, recordó que muchos físicos han intentado explicar el fenómeno mediante ecuaciones simples, aunque “el gato real” es mucho más complejo que cualquier modelo teórico.

El estudio también arrojó un dato curioso, los gatos parecen mostrar una preferencia por girar hacia la derecha. En los experimentos, uno de los felinos corrigió su postura hacia ese lado en ocho de ocho caídas, mientras que el otro lo hizo en seis de ocho ocasiones.

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Aunque el misterio aún no se resuelve por completo, los investigadores consideran que estos hallazgos permitirán mejorar los modelos mecánicos que describen la caída felina. En el futuro, el equipo de Higurashi planea recopilar más datos para desarrollar simulaciones matemáticas y tridimensionales más precisas que expliquen definitivamente cómo los gatos logran aterrizar siempre sobre sus patas.

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