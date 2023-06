Felino yaguarundí fue grabado mientras caminaba por las calles de Buga, Valle del Cauca

El animal fue detectado por unas cámaras de seguridad en un barrio ubicado al sur del municipio de Guadalajara de Buga. Foto: Facebook Cornare

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un felino salvaje caminaba por los barrios de Buga. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) identificó al animal como un felino yaguarundí y pidieron a la comunidad que no le hicieran daño. “Es importante recordar que estos felinos no ven a los humanos como presas potenciales, más bien tienden a huir ante la presencia de personas”, comentó la corporación en un comunicado.

Estos animales son sigilosos y poseen un repertorio vocal bastante amplio y variado, que incluye hasta 13 tipos de sonidos o llamados distintos. También pueden comunicarse de forma química, empleando la orina y otras marcas de olor.

El animal fue detectado por unas cámaras de seguridad en un barrio ubicado al sur del municipio de Guadalajara de Buga. Esto alertó a las autoridades y a la comunidad, debido a que este felino puede confundirse con un gato doméstico en una zona residencial.

Los profesionales de la CVC comentaron que el desplazamiento de estos animales se produce, generalmente, por la ampliación de fronteras agrícolas, fragmentación y pérdida de los hábitats. Del mismo modo, la cacería de especies, que son su presa natural, y las quemas y talas que alteran los corredores biológicos, también afectan el comportamiento de estos animales.

De acuerdo con la corporación, la presencia de estos animales silvestres en estos perímetros residenciales se debe a que “estos felinos no solo están asociados con los cañaduzales, sino con áreas naturales como El Parque Natural Regional el Vínculo, la más grande reserva de bosque seco tropical del departamento y que es refugio de flora y diferentes especies de fauna silvestre, así como otras zonas boscosas que, en este caso, colindan con el casco urbano de Buga, especialmente al sur”.

La corporación realizó las recomendaciones a las comunidades de la zona rural y urbana de no atentar contra estos felinos, evitar posibles agresiones y, en caso de tener contacto con ellos, no correr ni darles la espalda. En caso de que el felino sea una hembra con crías, es recomendable no acercarse y retirarse tan pronto como sea posible.

Del mismo modo, puede dar aviso inmediato a la CVC, marcando a la línea de atención #550 ó al enlace https://cvc-pqrweb.arqbs.com/PQRDWeb/.

Los yaguarundí, también conocidos como gatos misteriosos, gatos moro o leoncillos, son la segunda especie más grande entre los pequeños felinos de Colombia. De las 36 especies de felinos que existen en el mundo, seis habitan en Colombia: el jaguar, puma, ocelote, margay, oncilla y yaguarundí. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, este último está catalogado como una especie de preocupación menor, aunque se ha visto amenazado por la pérdida del bosque y la caza local.

