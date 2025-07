Gata rescatada lloró durante 48 horas para pedir ayuda por su hermano

Movida por la sospecha, Vivian volvió al refugio de animales. Allí seguía Toto, el hermano de Sissy, con quien había ingresado cuatro meses antes. Foto: @pawsitiveinfluenc

Lo que parecía el comportamiento normal de un animal asustado resultó ser una llamada de auxilio. Sissy, una gata rescatada, no dejó de maullar durante dos días completos tras llegar a su hogar de acogida, y gracias a esos insistentes llantos, su cuidadora descubrió que la pequeña no estaba simplemente nerviosa: quería volver a ver a su hermano, aún atrapado en el refugio.

Vivian Powers, una mujer que ofrece hogares temporales a animales rescatados en Alemania, había elegido a Sissy por su expresión gruñona y su comportamiento temeroso. “Mi esposo solo permite un animal en acogida a la vez, así que elegí al más asustado para trabajar con él”, explicó a Newsweek. Su intención era ayudar a Sissy a ganar confianza antes de ser adoptada.

Pero la llegada a casa no fue como Vivian esperaba. Durante 48 horas, Sissy lloró sin cesar. Permanecía escondida, no comía ni jugaba, y parecía no poder relajarse. La única excepción fue cuando escuchó un video de maullidos en internet. En ese momento, se asomó con atención. “Ahí supe que era una gata que necesitaba a otros gatos”, dijo Vivian. El comportamiento de Sissy tenía una razón: estaba pidiendo volver a estar con su hermano, Toto.

Movida por la sospecha, Vivian volvió al refugio de animales. Allí seguía Toto, el hermano de Sissy, con quien había ingresado cuatro meses antes. Al encontrarlo, se enteró de una noticia devastadora: el gato había sido diagnosticado con peritonitis infecciosa felina (FIP), una enfermedad grave y muchas veces mortal. No podía soportar la idea de que muriera en el refugio. Una mujer de la comunidad le ofreció los medicamentos necesarios con una condición: que Vivian lo cuidara durante todo el tratamiento. Ella aceptó sin dudarlo.

Al llegar a casa con Toto, la reacción de Sissy lo dijo todo. Estaba escondida en la parte alta de un gabinete del baño cuando su cuidadora le mostró a su hermano. Inmediatamente, su actitud cambió. Los maullidos cesaron, comenzó a relajarse y a interactuar. El reencuentro marcó el comienzo de su transformación.

La historia fue compartida por Vivian el 5 de julio en su cuenta de TikTok (@pawsitiveinfluenc), donde escribió: “Ella estaba tratando de decirme algo”. La publicación se volvió viral, conmoviendo a miles de personas que vieron cómo los maullidos de una gata salvaron la vida de su hermano.

Sin embargo, la convivencia entre ambos fue distinta. Mientras Sissy comenzaba a adaptarse al hogar, Toto apenas se movía. Su tratamiento, largo e intenso, duró 84 días. Aunque en su llegada mostró entusiasmo por el perro de la familia, ignorando por completo a Sissy en un inicio, poco a poco se fue recuperando. Mientras tanto, Sissy ganó independencia, jugaba sola, y compartía tiempo con Vivian y su esposo. Su carácter se suavizó y su confianza creció.

Con el tiempo, ambos encontraron hogares definitivos. Toto fue adoptado por el terapeuta canino de la familia, quien lo ayudó durante su tratamiento y terminó encariñándose con él. Lamentablemente, el gato sufrió una recaída y fue diagnosticado con FIP en su fase neurológica. Ahora se encuentra en el día 37 de su segundo tratamiento.

Vivian se siente satisfecha con su labor como madre de acogida. “No se trataba de que fueran inseparables”, dijo. “Se trataba de cómo ella salvó su vida. Sissy se merece todo el crédito. Yo nunca habría vuelto al refugio si no fuera por su llanto incesante”.

Así, los maullidos desesperados de una gata asustada no solo revelaron un fuerte lazo familiar, sino que se convirtieron en la voz que salvó una vida.

