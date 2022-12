Gato Tito: se cumplen 12 días de su desaparición en un aeropuerto de Bolivia

Andre Iturre emprendió una campaña en redes sociales para que su gato Tito, de 3 años, macho, castrado y de color blanco y negro fuera hallado. Foto: Tomado de Andre Iturre

Tito, un gato extraviado en un vuelo doméstico llevó a las autoridades de Bolivia a movilizarse y desplegar una gran parte de su personal para hallarlo. El director a nivel técnico de la estatal Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Juan Manuel Chavarría, aseguró que se investigará si la empresa aérea boliviana BoA omitió protocolos para el transporte de mascotas.

Lea: ¿Piensa viajar con su mascota en avión? Tenga en cuenta estas recomendaciones

“De probarse algún tipo de incumplimiento podría surgir una sanción que ascendería a los 72.000 bolivianos (alrededor de $49.668.504)”, señaló la autoridad. Asimismo, instruyó a Boa “agotar todos los esfuerzos necesarios para encontrar a la mascota”.

Tito y su dueña Andre Iturre tomaron un vuelo el pasado 8 de diciembre en la ciudad de Tarija con destino a la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. El vuelo tuvo un retraso de más de dos horas y la mujer suplicó que se le permitiera estar con Tito en cabina porque era demasiado tiempo de espera y, además, él se encontraba sedado. Los funcionarios de BoA, según Iturre, solo se remitieron a decirle que el avión saldría en 20 minutos y que tuviera paciencia.

Lea también: Estos son los centros comerciales en los pueden ingresar mascotas en Bogotá

“Al llegar a Santa Cruz, esperando el equipaje, casi me muero al recibir el canil de mi gato vacío y sin ninguna referencia de él. Después de unos minutos recién aparece un agente de BoA para decirme que lo extraviaron en Tarija. Ni siquiera se dignaron en decírmelo antes de volar y yo me enteré en Santa Cruz, muchas horas después”, aseguró Iturre.

La propietaria emprendió una campaña en redes sociales para que su gato Tito, de 3 años, macho, castrado y de color blanco y negro fuera hallado. El mensaje se hizo viral en las redes sociales con el clamoroso llamado para encontrar al felino. La dueña de Tito recriminó la falta de “empatía” de parte del personal que atendió el caso y pidió que BoA “se haga responsable” por la desaparición de su gato y que, además, ayude con su búsqueda.

“Vi las cámaras de seguridad del aeropuerto y me percaté de que ellos se dieron cuenta de que mi gatito Tito no estaba, fue a las 23:12 y yo despegué a las 23:40. Tuvieron 40 minutos para avisarme, pero prefirieron no retrasar su vuelo”, contó la joven en el programa Buena Noche de Opinión Bolivia.

La versión de la línea aérea se limitó a mencionar que Tito “salió de su contenedor especial” y que “mantiene activa” la búsqueda de la mascota en los alrededores del aeropuerto Oriel Lea Plaza de Tarija. Además, aseguró que “lamenta profundamente la situación y continuará prestando toda la ayuda necesaria para facilitar su búsqueda”.

Le puede interesar: ¿Sin planes para Navidad? Cinco parques para pasear con su mascota en Bogotá

Ante esta situación, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con jurisdicción sobre la aeronavegación en Bolivia, señaló que su ministro Edgar Montaño instruyó a todas las instituciones del sector a hallar al gatito. “Tito todavía está con vida y podría estar en las viviendas contiguas al aeropuerto. Hemos dispuesto comida y también agua en todos los sectores para que pueda estar alimentado, al gatito le gustaba el atún. Tenemos las esperanzas de que el gatito Tito va a aparecer”, añadió Montaño.

Pese a todos los esfuerzos de las entidades, y a la recompensa de 500 bolivianos (alrededor de $344.920), no se sabe nada sobre Tito. “Hoy se cumplen 12 días desde que no estás conmigo y no hay momento del día que no te piense ni pierda las esperanzas de encontrarte mi Tito. Desde que llegaste a mi vida me enseñaste el verdadero amor, cómo entregar sin recibir nada a cambio, me diste paz, me llenaste el corazón con tus abrazos y tus besos cada noche”, escribió Iturre en sus redes sociales.

Asimismo, este 20 de diciembre se anunció que 20 abogados representarán a la dueña de Tito e instaurarán una demanda contra la aerolínea BoA por el descuido al extraviar al mínimo y no proporcionar la asistencia correcta a la propietaria.

“Vamos a decidir qué tipo de demanda vamos a instaurar, tomando en cuenta el derecho internacional y que una vez que Tito ha subido a un avión ya es considerado como un pasajero y que se ha cometido errores garrafales al no avisarle a la señora Iturre de la desaparición de Tito y, por eso, se ha perdido horas cruciales para encontrarlo”, afirmó la vicepresidenta de Frente Animalista Nacional, Lenny Vargas, a DTV.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com