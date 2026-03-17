Impactante rescate de más de 100 gatos enfermos tras tormenta de nieve

Imagen de referencia. El hallazgo movilizó a un amplio operativo de rescate, en el que participaron equipos especializados en bienestar animal. Foto: Facebook/Margo Cicci Wisniewski

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Rescatistas quedaron profundamente impactados tras descubrir a más de un centenar de gatos enfermos que sobrevivían en condiciones extremas en medio de la nieve, en el estado de Maryland, Estados Unidos.

La escena fue descrita como desgarradora. Decenas de felinos estaban en refugios improvisados, intentando resguardarse del frío intenso tras el paso de una fuerte tormenta invernal.

Muchos de ellos presentaban signos evidentes de desnutrición, bajo peso y diversas lesiones, consecuencia de la exposición prolongada a las bajas temperaturas y la falta de atención.

El hallazgo movilizó a un amplio operativo de rescate, en el que participaron equipos especializados en bienestar animal. Gracias a esta intervención, todos los gatos fueron puestos a salvo y trasladados a un lugar seguro.

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Actualmente, los animales reciben atención veterinaria especializada, donde se evalúa su estado de salud y se les brinda el tratamiento necesario. Aunque el proceso de recuperación será largo, los rescatistas confían en que, con cuidados adecuados, los felinos podrán superar las secuelas de esta difícil experiencia y, eventualmente, encontrar un hogar definitivo.

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