Perros que fallaron entrenamiento policial por ser muy amigables ahora pueden ser adoptados

Imagen de referencia. En muchos casos la adopción no tiene costo, aunque algunas organizaciones aceptan contribuciones voluntarias destinadas a gastos veterinarios. EFE/ Luis Gandarillas Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

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Adoptar perros que no lograron completar su entrenamiento policial ahora es una posibilidad gracias a programas impulsados por agencias gubernamentales y organizaciones especializadas.

Estos animales fueron preparados inicialmente para cumplir funciones de seguridad, pero su carácter demasiado amigable, juguetón o cariñoso los dejó fuera del servicio operativo.

Lejos de representar una desventaja, esas mismas cualidades los convierten hoy en excelentes compañeros para la vida familiar. Tras pasar por procesos rigurosos de formación, muchos de estos perros cuentan con habilidades de obediencia y socialización que los hacen especialmente aptos como mascotas.

A estos animales se les conoce como “career change dogs”, término que hace referencia a perros que cambian de carrera luego de no completar su proceso de formación para labores policiales o de seguridad.

Agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) y algunas divisiones policiales en Canadá han creado programas para facilitar su adopción. Aunque no cumplieron con los requisitos para desempeñar tareas operativas, sí recibieron entrenamiento canino especializado.

Por esta razón, suelen ser perros obedientes, atentos y bien socializados, características que favorecen su adaptación a un entorno doméstico.

Animales entrenados y evaluados

A diferencia de muchos perros que llegan a procesos de adopción sin entrenamiento previo, estos caninos ya han sido expuestos a diversas situaciones controladas durante su formación.

Generalmente responden a comandos básicos como “sentado” o “quieto”, saben caminar con correa y están acostumbrados a interactuar con personas desconocidas. Además, han sido evaluados para determinar su comportamiento y temperamento.

Su exclusión del servicio no se debe a problemas de agresividad. Por el contrario, su carácter demasiado sociable o juguetón fue precisamente la razón por la que no se consideraron aptos para tareas de seguridad. En la mayoría de los casos tienen entre uno y tres años de edad, lo que les permite mantener una vida activa durante varios años.

Diversas entidades participan en estos programas de adopción, entre ellas:

TSA Canine Adoption Program

Mission K9 Rescue

Dogs for Defense

Guide Dogs for the Blind

Departamentos de policía locales en Estados Unidos y Canadá

Cada organización establece sus propios criterios para garantizar que los animales lleguen a hogares adecuados, con condiciones estables y seguras para su bienestar.

Requisitos para adoptar

Aunque el proceso suele ser más sencillo que otros programas de adopción, las instituciones normalmente solicitan cumplir algunos requisitos básicos, como:

Ser mayor de edad

Tener experiencia previa con perros o razas activas

Contar con espacio suficiente y tiempo para su cuidado

Firmar un compromiso de responsabilidad a largo plazo

En muchos casos la adopción no tiene costo, aunque algunas organizaciones aceptan aportes voluntarios destinados a cubrir gastos veterinarios.

Entre las razas más comunes dentro de estos programas se encuentran labradores, pastores alemanes y belgas malinois, conocidos por su inteligencia, lealtad y capacidad de aprendizaje.

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