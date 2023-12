Indignación porque prohibieron la entrada de este gato a una tienda

Lorraine Clarke, propietaria del animal, afirmó que se sentía triste por la prohibición, ya que, según ella, el gato brinda alegría a las personas que visitan el lugar. Foto: Facebook: Lorraine Clarke

Lincoln, conocido como el Gato Tesco, es reconocido por frecuentar el vestíbulo de una tienda de Tesco, ubicada en Hornsea, Inglaterra. El animal ha recorrido el lugar durante tres años, por lo que se ha convertido en el favorito de los comparadores. De hecho, los clientes han amenazado con boicotear la tienda a menos que la mascota sea readmitida.

Este gato, amado por toda una comunidad, fue vetado por preocupaciones relacionadas con “salud y seguridad” en la zona.

Lincoln suele frecuentar la tienda la mayoría de los días y, generalmente, se le encuentra descansando sobre bolsas o cajas de limpiaparabrisas en el área del vestíbulo. A pesar de la popularidad entre el personal y los compradores, quienes consienten al animal y se toman fotografías con él, los directivos de la tienda han decidido prohibir su entrada.

Lorraine Clarke, propietaria del animal, afirmó que se sentía triste por la prohibición, ya que, según ella, el gato brinda alegría a las personas que visitan el lugar.

“Recibimos mensajes de personas que nos dicen que pueden sentir ansiedad al salir al aire libre, o que encuentran el acto de ir de compras estresante, y ver a Lincoln ayuda en esos momentos”, comentó la propietaria para la BBC.

Clarke también añadió: “Pareciera que él sabe que está alegrando a la gente o les está animando”.

Esta prohibición ha generado indignación entre algunos comparadores, quienes han amenazado con no regresar a la tienda, a menos que se revierta la decisión. Un cliente le comentó a la BCC: “si Lincoln no es admitido de nuevo, esta será mi última visita a Tesco”.

“No recibirán ni un centavo más de mi parte. Él ilumina tu día cuando lo ves. Es simplemente adorable y muy cariñoso”, añadió.

Otro comprador expresó: “es absurdo, ¿cómo pueden prohibir a un gato? Él seguirá yendo. No está lastimando a nadie, solo se sienta allí. Los niños lo adoran, los ancianos lo adoran. Todos simplemente lo adoran”.

En un comunicado compartido por Tesco, la empresa reconoció que Lincoln era bastante querido y estimado por las personas que frecuentan el lugar. “Sin embargo, por razones de salud y seguridad, si ingresa, nuestros empleados lo alentarán amablemente a salir de nuevo”, puede leerse en el texto.

A pesar de los esfuerzos por parte de Tesco para mantener alejado al gato, su dueña afirmó que no podía asegurar que su felino no volviera al lugar. “No puedo decirle a Lincoln: ‘lo siento, hijo, hoy no puedes ir a Tesco’, él irá a donde quiera. Si está sentado allí, no está perjudicando a nadie”, comentó la dueña para la BBC.

