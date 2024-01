La razón por la que los gatos se acercan a unas personas y a otras no

En etapas tempranas, los gatos crean lazos con personas y estos pueden ser estrechos o distantes. Foto: Imagen de Huda Nur en Pixabay

Si ha notado que los gatos se mantienen más con una persona que con otra, se debe a que estos animales tienen a sus humanos favoritos y a quienes no quieren tener muy cerca. Así, que detengámonos por un momento a ver qué dice la etología al respecto.

El portal MiVet, explica que esto ocurre cuando las mascotas son cachorras, pues pasan por una etapa muy sociable, en la que quieren explorar todo lo que esté a su alcance. Entonces, es muy normal que sean amistosos hacia cualquier persona y con otros animales, por lo que pueden perder miedo a extraños. Justamente, estos gatos que son amigables y juegan con todo lo que se encuentran desde pequeños, no suelen tener problema para repartir su cariño por partes iguales.

Pero, ojo, no todos los peludos han socializado en etapas tempranas de su vida. Así es como surgen los felinos “selectivos”. Es decir, aquellos que tienen vínculos especiales con muy pocas personas, sobre todo con las que le dedicaron más tiempo en su infancia.

Otro motivo por el que los gaticos prefieren a determinados humanos, se debe a que fueron separados muy pronto de su mamá y su camada. Así que para sentirse seguros, se acercan a quien les aporte esa figura de protección, llegando a relacionarlo como su madre, reconociendo su voz, olor y caricias.

También se deben tener en cuenta las experiencias que se hayan vivido, porque dependiendo de ellas, las mascotas se relacionan con su entorno. “No todos los gatos prefieren a una persona y, en aquellos que sí lo hacen, a veces es difícil diferenciar quién es. Algunos, como ahora veremos, pueden darnos algunas pistas”, explica MiVet.

Solo se necesita de un poco de observación, para saber qué puesto ocupamos en el corazón del michi. Los ronrones, las lamidas y el oler la boca de sus tutores, en español, podría significar: te amo. A pesar de que también aruñan, muerdan, den manotazos o se suban a sus cuidadores con brusquedad, pues estas son señales de confianza.

Por otro lado, puede observar cómo se comportan con otras personas y con usted, para crear puntos de diferencia y notar qué tan especial es el peludo. Si no se da cuenta de que no es la persona favorita del gato, no se preocupe, no implica que te desprecie, solo que su cariño está repartido de una forma diferente.

“Además, estos animales establecen diferentes tipos de relaciones con cada miembro de su familia, es decir, puedes no ser su favorito para dormir, pero quizá lo seas para jugar o para recibir caricias”, agregan las clínicas veterinarias.

