La verdadera historia de Hello Kitty: la gata que ha recaudado más de 84.500 millones de dólares

Con 24 años de edad, una artista creó una caricatura que la haría millonaria con el tiempo. Se trata de Yoko Shimizu, japonesa que creó a Hello Kitty, gata que esta semana cumplió 50 años de edad y que en la actualidad gana cerca de 84.500 millones de dólares, según informó Forbes.

“Usé una pluma de pincel fude japonés y tinta sumi japonesa para dibujar el original. Así se hacía en aquella época”, le contó a BBC Witness History. Pues el dibujo original del que habla era un simple boceto de un gato con nariz de botón, cabeza de gran tamaño, sin boca y con un lazo sobre la oreja derecha. Inicialmente, este personaje fue nombrado como “Gata blanca desconocida”.

Esta mujer empezó su carrera especializándose en pintura al óleo, pero luego renunció a esta idea. En ese momento fue cuando Yoko buscó fuera de las clases de arte y en 1974 se topó con Sanrio, una ex productora de seda que tuvo un éxito arrollador cuando produjo sandalias de goma adornadas con un estampado de fresa.

Ahí, la artista se enfocó en lo “kawaii”, que es una tendencia que resalta lo lindo y tierno de los objetos. De este modo, Yoko encontró inspiración: “Dibujé bocetos durante varios días, pero recuerdo que a Kitty la terminé por la tarde”.

Lo que la inspiró a crear a una caricatura felina fue su infancia. Debido a que su padre le regaló un gato blanco para su cumpleaños. ”Me emocionó mucho y el recuerdo se quedó conmigo, así que decidí crear un personaje a partir del gatito. Me sentí muy feliz de haber modelado el personaje en mi querido gatito. E incorporé algunas de las poses que recordaba en el diseño”, dijo la mujer a la BBC.

Cuando su mayor creación se hizo pública, la caricatura no tenía nombre, pues se imprimió en un pequeño bolso, que se lanzó a la venta junto con otros seis productos de personajes diferentes. Sin embargo, como esa “gata blanca desconocida” vendió mucho más que los demás, la compañía decidió centrarse en desarrollarla más.

Fue entonces cuando se le dio un nombre al personaje. Como en el diseño que se comercializó inicialmente estaba escrita la palabra “hola”, se decidió que esta estuviera en el nombre del personaje. Luego, se agregó Kitty, porque viene de la expresión en inglés “kitten”, que significa gatico. Tras esto, Hello Kitty se convirtió en un éxito masivo, al punto de ser el personaje más vendido de Sanrio.

Ahora, la tierna cara de este dibujo se ha convertido en un mensaje de amistad y amor por la familia. Lo que llegó, gracias a que después de su invención llegó el resto de la familia gatuna: Mary, que es su mamá, George, su papá, Anthony, su abuelo, Margaret, su abuela, y Mimi, su hermana gemela.

Pero este fenómeno solo fue la punta del iceberg. Tras su matrimonio, el embarazo y unos años de descanso, Yuko decidió volver a enfrentarse a la hoja en blanco, para terminar el universo de Hello Kitty y convertir a la gata en la reconocida marca que es hoy.

De acuerdo a lo que contó BBC, eso incluyó conseguirle a su peluda creación una historia de fondo: Hello Kitty es inglesa y vive en las afueras de Londres. Pero cuando no está merodeando por la capital de Reino Unido, es una británica en el extranjero que, como no tiene boca, habla desde el corazón.

“Con su inmutable lazo rojo sobre su oreja izquierda y expresión ascética, llegó a adornar unos 50.000 productos vendidos en 130 países, convirtiéndose en el centro de un imperio que abarca juguetes, animaciones y todo tipo de baratijas para el consumidor”, dijo el medio inglés.

Sus fans famosos incluyen a la celebridad Paris Hilton, quien confesó su obsesión por el personaje desde que era niña, así como las cantantes pop Mariah Carey y Lady Gaga. Asimismo, Katy Perry la tiene tatuada, mientras que Avril Lavigne lanzó un sencillo titulado “Hello Kitty” en 2013.

