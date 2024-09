¿Son más independientes los gatos o las gatas?

Sin importar su sexo o personalidad, los felinos necesitan de la atención y cariño de un tutor. Foto: Unsplash

Cada gato es único y diferente, por lo que su personalidad puede cambiar mucho de un individuo a otro. Pero, por lo general, tienden a ser bastante independientes, un poco territoriales, muy limpios y bastante especiales. Aun así, el panorama cambia bastante al hablar de machos o hembras, según lo que comenta el comercio especializado en mascotas, Tienda Animal.

En cuanto a la independencia, los expertos mencionan que los machos suelen ser más autónomos que las hembras. “Les gusta dedicarse tiempo a sí mismos y disfrutar de su soledad durante horas. Pero esto no significa que no sean afectuosos, ¡todo lo contrario! Los machos son muy cariñosos, aunque has de saber que cada cierto tiempo necesitan alejarse un poco de su dueño”, dice el portal web.

Además, los machos son juguetones, lo que es perfecto si es una persona activa. Entre las actividades que más entretienen a estos gatos están: la caza, atrapar cosas con sus paras para mordisquearlas y pasear por “su territorio”.

Asimismo, los felinos machos tendrán como prioridad satisfacer sus necesidades sexuales, mientras no estén esterilizados. Por lo que puede tener un comportamiento molesto e irritable. Incluso, esto puede hacer que pierda el apetito y el sueño.

Por otro lado, las hembras suelen ser más cariñosas que los machos, además de que se caracterizan por estar más atentas. Son bastante sociales con las personas, pero no se acercarán a otros felinos, a menos de que sea realmente necesario.

Las gatas dedican más tiempo a su dueño, pero también son mucho más celosas y protectoras, sobre todo cuando comienzan la relación con su nuevo dueño. Al percibir un cambio de ambiente se sienten amenazadas, temen abandonar el entorno conocido y seguro. Pasada esta primera fase de desconfianza, el afecto hacia su dueño aumentará rápidamente.

Recuerde que cada gato es único y especial, y que esto solo son generalidades. El género al que pertenezca no es determinante, y además hay otros factores que influyen en su personalidad, como la educación recibida o el cariño y atención que su dueño le dedique.

