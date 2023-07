Las cosas raras y extrañas que hacen los gatos

¿Por qué los gatos se acercan a unas personas y a otras no? Foto: Pixabay

Los felinos son animales muy particulares, desde su origen, en el Antiguo Egipto, eran adorados por habitantes de todo el territorio y gracias a su carácter misterioso y enigmático, se convirtieron en uno de los animales más queridos en los hogares.

Leer: ¿Qué raza de perro es la más bonita?

Además, los gatos tienen una cantidad de manías que forman parte de su comportamiento habitual. Algunas veces prefieren estar solos y se esconden bajo las camas, en su rincón favorito o, si ven alguna caja vacía, se meten allí, pero otras, en cambio, quieren afecto por parte de sus dueños y los persiguen por toda la casa.

Se pasean o frotan sobre las piernas de sus dueños: Según el portal The Spruce Pets, los gatos dependen en gran medida de su sentido del olfato, para obtener información sobre el mundo que los rodea. Por ello, tienen glándulas en la barbilla, mejillas, frente, e, incluso, en sus patas, que segregan una feromona, que no tiene olor para los humanos. No obstante, esta sustancia excretada por los animales, puede ser detectada fácilmente por gatos y otras especies, y tienen información sobre lo que el animal quiere comunicar: si es macho o hembra, si está intacto, e incluso su estado de ánimo.

Leer: ¿Cuáles son las razas de gatos más bonitas?

Básicamente, cuando los propietarios salen a caminar, o vuelven de la oficina o el trabajo, pueden traer consigo distintos olores en su cuerpo. Por ello, cuando los gatos se frotan con su dueño, están buscando dejar impregnado su olor, como una forma de marcar su territorio. Entonces, esta es una estrategia para hacerle entender a otros animales que “este humano me pertenece”.

Duermen encima de sus dueños: Ana Ramírez, directora técnica de Clínicas Kivet (Kiwoko) explica que aunque los gatos son independientes, también tiene una sensibilidad muy especial, sobre todo al dormir. “Ellos buscan algún lugar que les permita sentir más seguridad y confianza, resguardándose con la compañía de otro ser (que puede ser el dueño), en el momento de dormir. Además, también son amantes del calor, con lo que, especialmente en invierno, es habitual que acudan al regazo de sus dueños”, explica.

Leer: ¿Por qué los gatos negros son tan especiales?

Por ejemplo, uno de los lugares favoritos de los gatos para dormir es el pecho. “Del pecho desprendemos calor, por lo que es común que recurran a esta parte de nuestro cuerpo. Muchos dueños también disfrutan de ese contacto, por lo que pueden atribuirlo al contacto de corazón a corazón. Lo que está claro es que los mininos duermen en contacto con personas porque adoran ese calor que desprendemos, y buscar un espacio confortable y caliente para dormir, sobre todo, en invierno, es imprescindible para ellos”, señaló la experta para Hola.

Los gatos también duermen encima de sus dueños porque manifiestan un sentimiento de pertenencia a su grupo, razón por la que restriega su cabeza para impregnar su olor y, de esta forma, sentirse reconfortados y seguros.

Duermen en la cabeza de su dueño: Según el portal especializado PetMD, los felinos pueden decidir dormir encima de la cabeza de sus dueños porque están buscando una temperatura más cálida. “En primer lugar, la zona superior de la cabeza de los propietarios es más cálida”, comentó para Pet MD Marilyn Krieger, experta en comportamiento felino. Si bien otras zonas del cuerpo de las personas pueden ser tibias, el calor corporal, generalmente, puede escapar por la cabeza.

Leer: Cosas que los gatos pueden percibir de las personas

Otro posible motivo se deriva de la comodidad que pueden experimentar los gatos cuando están en la cabeza de sus propietarios. “Muchas personas mueven bastante sus piernas. Siempre hay algún movimiento, pero unas personas están más agitadas que otras”, afirmó Krieger para PetMD. “Recostarse sobre la cabeza puede significar una menor agitación para los felinos. Ellos no deben moverse tanto para poder acomodarse”, comentó el experto.

Traen animales muertos a su dueño: su felino puede utilizar sus instintos como cazador para traerle restos de roedores, aves, entre otros animales, para agradecerle a su humano. Si bien a algunos dueños esto puede parecerles asquerosos, en realidad, es la forma que tienen ellos para recompensarlo por su amor.

Hacen amasado a su propietario: la revista Nature’s Variety afirma que esta es una de las principales estrategias que usan los gatos para decirle que lo quieren. Este amasado está relacionado con el masaje que los gatitos realizan en el vientre de su madre para estimular la producción de leche y que se fortaleza el vínculo entre ambos.

Leer: ¿Por qué los perros inclinan la cabeza al hablarle o al escuchar un ruido?

Por ello, su felino puede estar mostrando la felicidad que le causa estar con usted al recordar este gesto de su infancia.

Ronronean: Experto Animal asegura que los gatos tienen distintos tipos de ronroneo, dependiendo del estado anímico en el que se encuentren. Al igual que los seres humanos tenemos voces distintas, los felinos varían la intensidad de su tono para expresar sus emociones.

Leer: “Todos tenemos un perro Wilson dentro de nuestro corazón”: Fuerzas Militares

Si su mascota ronronea de forma candente y suave, o de una forma intensa y profunda, cuando está cerca suyo, está demostrando su cariño, porque se siente a gusto y relajado con usted. También puede comenzar a ronronear cuando lo acaricia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com