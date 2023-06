“Todos tenemos un perro Wilson dentro de nuestro corazón”: Fuerzas Militares

Wilson nació en Chiquinquirá, Boyacá, y fue entrenado en la especialidad de rastro e intervención. Foto: Cortesía Ejército Nacional

Esta historia comienza el pasado primero de mayo, cuando una avioneta tipo Cessna 206, de matrícula HK 2803, fue reportada como desaparecida cuando cubría la ruta Araracuara – San José del Guaviare. Al interior de ella viajaban seis personas, Hernando Murcia Morales, el piloto, Herman Mendoza, reconocido líder indígena y asesor de la coordinación general y fundador de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, y Magdalena Mucutuy, una mujer indígena del resguardo, junto a sus hijos Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (4) y Cristin Neriman (11 meses en el momento su desaparición y un año cuando fue rescatado).

Tras 16 días de búsqueda por parte de una compañía especial de las fuerzas especiales y cinco caninos, el avión, operado por la compañía Avianline Charter´s, fue encontrado en la vereda Palma Rosa, zona rural del municipio de Solano, departamento de Caquetá.

“Wilson estaba desde el inicio cuando ellos llegaron a la operación, pero ellos no llegaron al avión porque no se sabía el sitio exacto donde estaba. Él fue el verdadero héroe porque le ganó a las comunicaciones entre la selva y haló a su guía hacia los restos de la aeronave”, indicaron las Fuerzas Militares.

Junto a los restos, se encontraba el cuerpo del piloto y, muy cerca del siniestro, el de los otros dos ocupantes mayores de edad. Pero aún no había rastro de los menores, una noticia que, en medio de la tragedia, brindaba esperanza.

Y, justamente, así fue como las Fuerzas Militares decidieron llamar la operación que buscaba sobrevivientes del accidente. Algo que, muy pronto, se centró en los cuatro niños y en un símbolo: la esperanza.

El día 17 de búsqueda, gracias a la orientación de otro perro de búsqueda y localización llamado Ulises, las Fuerzas Especiales encontraron, en una especie de refugio improvisado con palos y ramas, unos elementos que, dijeron, pertenecerían a los menores. Sin embargo, luego de 15 días de apoyo por parte del canino, este tuvo que ser retirado porque no soportó la agresividad de la selva.

Tres días después, el Ejército reforzó al equipo terrestre con 50 hombres más de las fuerzas especiales para sumarse a las labores de búsqueda. De igual manera, en helicópteros del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea emitieron mensajes sonoros, en perifoneo, para orientar a los menores. También lanzaron kits de supervivencia y utilizaron las emisoras locales.

Pero a la incansable búsqueda se sumó otro hecho, Wilson, uno de los perros que acompañaba la misión, se perdió. Y así como los niños se volvieron un símbolo para todo un país, el perro lo hizo con los amantes de los animales. Este pastor belga malinois de tan solo dos años de edad, nació en Chiquinquirá, Boyacá, en el centro de reproducción canina del Ejército Nacional.

Su madre, Drugia, dio a luz a cinco cachorros, Wilson era el más fuerte de la “Camada W”- llamada así porque todos los cachorros fueron bautizados con nombres que inician con esa letra- y se formó durante 14 meses en la Escuela de Ingenieros Militares.

“Era el perro que estábamos buscando: fuerte, que no tuviera miedo, que fuese muy curioso”, recuerda Edgar Fontecha, instructor del centro de entrenamiento canino. Tal vez por eso fue elegido para esta misión junto a su guía, Cristian Lara. “Se dice que el perro rompió la cuerda que lo ataba a Lara y arrancó a hacer lo suyo, a seguir el rastro de los menores hasta que se perdió”, indica Fontecha.

Y cumplió su misión. El 28 de mayo encontraron el último rastro de los niños, una huella, perteneciente a Lesly y otras más pequeñas, con una forma redonda en el centro y cuatro arriba, similares a las de un perro. Diez días después, alrededor de las 6 de la tarde, se confirmaba la tan esperada noticia, habían encontrado a los niños.

De inmediato, la frase “¿Y Wilson?”, se volvió tendencia en redes sociales pues, en la fotografía compartida tras el hallazgo de los menores, no se ve al canino. Luego de ser rescatados y llevados al Hospital Militar, las dos niñas mayores hicieron un dibujo que recordaría al héroe de cuatro patas, a Wilson, el imbatible can, todo esto, después de confirmar que ellos sí estuvieron con el perro.

“La Operación Esperanza no termina hasta que Wilson aparezca”, trinaron las Fuerzas Militares, pero casi un mes después del último rastro que tuvieron del perro, indicaron que era “improbable” encontrarlo.

Se intentó de todo, desde perras en celo, hasta rastros de prendas del guía y el rastreo con otro perro, pero Wilson no volvió. Los llamados incansables y las largas noches de búsqueda no fueron suficientes para que su gran olfato lo trajera de vuelta.

“Es incierto, el tema es que ya han pasado varios días y no se encuentra nada, ni rastros, ni una huella, ni excrementos. Entonces se va perdiendo la esperanza de encontrarlo”, informaron las Fuerzas Militares este lunes durante una ceremonia de condecoración a Drugia, su mamá.

La condecoración a Drugia es “el punto final de la historia”. “Es como decir que algo pudo haber terminado mal, pero hay que darle un final feliz”. Incluso, para los uniformados, las esperanzas para encontrar al canino son muy escasas debido a las condiciones de la selva.

“Todo tiene un fin y hay que ser sensatos con esto. Nuestro Wilson hizo un gran trabajo, pero también hay que ser conscientes del lugar en el que está. Hemos hecho absolutamente todo lo posible. Hemos puesto comida en puntos claves, lo que pone en alto riesgo a nuestras tropas”, destacó el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza.

No hay certeza sobre lo que pudo pasar con el peludo más querido por los colombianos. Lenin Ospina, militar en retiro y quien trabajó con animales de búsqueda y rescate, aseguró en su momento que Wilson podría estar “en una condición emocional de bloqueo psicológico” y por eso era “probable que no reaccionara ante los llamados de las personas”, explicó Ospina a Blu Radio.

Y aunque los uniformados confiaban en que Wilson sortearía serpientes, pumas, jaguares y otros depredadores que rondan la zona, hoy esa posibilidad es incierta. “Me invade la tristeza. Saber que es un hijo de casa y que es el único que no pudo salir del área después de un resultado tan bueno”, se lamentó el soldado Elvis Porras, instructor canino de la Escuela de Ingenieros Militares.

Son pocas las probabilidades de que el perro sobreviva. “No es la primera vez que esto pasa, se han perdido compañeros, pilotos, pero, nunca nos había pasado algo así con un canino y Wilson tenía un espíritu imbatible”, indican las Fuerzas Militares.

El caso de Wilson reaviva el debate sobre el uso de estos animales en operaciones militares o, la implementación de más tecnología en estas operaciones. Para Patricia Dosman, directora de Radio Conexión Animal, estas prácticas deben acabarse porque debe reconocerse una postura social que ya existe, “podemos decir que gracias al activismo, se ha podido sembrar una semillita en cada persona para que tenga otra postura respecto al uso de animales en estos escenarios porque esto genera explotación y dominación, incluso en muchos casos quedan lesionados o muertos”, explica.

Pero para las Fuerzas Militares, su uso es indispensable por las habilidades que tienen y por el desarrollo de su olfato. Además, se trata de animales muy inteligentes que “prefieren estar persiguiendo una pelota y entrenando a lo largo del día, que estar encerrados en una casa sin hacer nada”.

Las Fuerzas Militares reconocieron que la Operación Esperanza les dejó muchísimas enseñanzas, entre ellas, el uso de dispositivos de rastreo. En su momento, las autoridades explicaron que Wilson no llevaba un dispositivo de ubicación, ya que no se acostumbra a que los perros militares se alejen de su guía canino y, además, las condiciones de la selva no lo permitían debido a que podía tener algún accidente con este tipo de dispositivos y quedar enredados.

“Muy seguramente una lección muy importante que nos queda de esta misión es que debemos incorporar más tecnología ... En ese momento no lo utilizamos ni concebimos, porque también hay otras oportunidades donde se puede perder el perro”, indicó Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza, a Blu Radio. “Vamos a hacer empleo de otras tecnologías para hacer seguimiento en tiempo real”, agregó.

En cuanto al entrenamiento, también se indicó que se deben hacer algunos cambios para evitar que ocurran más casos similares en el futuro. “Si debemos hacer algunos ajustes después del desarrollo de la Operación Esperanza. Fue una situación para la que no estábamos preparados”, indicaron desde el Centro de Entrenamiento Canino.

En cualquier caso, el país recordará a Wilson por ser un perro fuerte y valiente, pero también porque se volvió un símbolo. “Era un apasionado por la búsqueda, resiliente y rápido, pero también era muy leal, sin duda sé que todos tenemos un Wilson dentro de nuestro corazón”, concluyen las Fuerzas Militares.

