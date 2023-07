Las partes de los gatos que nunca debería acariciar o tocar

Las patas son una parte importante y esencial para los felinos, pues tienen una serie de características esenciales para ellos que permiten que desarrollen sus actividades y comportamientos característicos. Foto: Paula Andrea Saavedra

Varias personas disfrutan de acariciar a un gato, debido a su suavidad y a la relajación que les brindan en su día a día. No obstante, existen ciertas caricias que pueden incomodar o molestar a un felino. Varios expertos concuerdan con que las patas, la barriga o la cola son zonas que pueden generar enojo en los gatos.

Según Mónica Alejandra Arciniegas, médica veterinaria y zootecnista de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, los felinos pueden disfrutar al ser acariciados cuando son sociables. “Sin embargo, las partes que se deberían evitar más, si el felino no nos conoce, son la barriga o zona ventral, las patas, la cola y las almohadillas”, explica Arciniegas.

Por este motivo, la experta recomienda acariciar despacio a los felinos y analizar en qué partes permiten recibir caricias, ya que no todos tienen el mismo grado de sensibilidad o temperamento.

Las patas son una parte importante y esencial para los felinos, pues tienen una serie de características esenciales para ellos que permiten que desarrollen sus actividades y comportamientos característicos.

Según Experto Animal, las almohadillas sudan, por lo que les sirven para marcar territorio. La gran mayoría de las glándulas sudoríparas en los felinos se encuentran en la parte inferior de las almohadillas: básicamente, ellos sudan por las patas. Del mismo modo, tienen glándulas ecrinas especializadas en producir olores, que les permiten marcar el territorio por donde caminan, rascan, arañan o amasan. Con esta estrategia, los felinos determinan que ese lugar tiene dueño.

Varios propietarios de gatos se han encontrado en la misma situación: sus mascotas se pasean entre sus piernas, manteniendo a sus dueños inmóviles por un tiempo. Las personas suelen interpretar este comportamiento como una muestra de cariño, o como una estrategia para reclamar caricias. Pero, ¿es este el caso en todas las ocasiones?

Según el portal The Spruce Pets, los gatos dependen en gran medida de su sentido del olfato, para obtener información sobre el mundo que los rodea. Por ello, tienen glándulas en la barbilla, mejillas, frente, e, incluso, en sus patas, que segregan una feromona, que no tiene olor para los humanos. No obstante, esta sustancia excretada por los animales, puede ser detectada fácilmente por gatos y otras especies, y tienen información sobre lo que el animal quiere comunicar: si es macho o hembra, si está intacto, e incluso su estado de ánimo.

Básicamente, cuando los propietarios salen a caminar, o vuelven de la oficina o el trabajo, pueden traer consigo distintos olores en su cuerpo. Por ello, cuando los gatos se frotan con su dueño, están buscando dejar impregnado su olor, como una forma de marcar su territorio. Entonces, esta es una estrategia para hacerle entender a otros animales que “este humano me pertenece”.

Los gatos suelen frotarse contra objetos, como su cama, el rascador, las esquinas de paredes, entre otros espacios. El portal Experto Animal asegura que los felinos tienen glándulas liberadoras de feromonas en sus mejillas, barbilla, la planta de sus pies, el dorso, la raíz de la cola, además de sus glándulas anales y genitales. Por ello, cuando restriegan sus glándulas, están secretando feromonas, unas moléculas que, al adherirse al objeto, agregan su olor individual.

Para varios animales, el olfato representa, desde su nacimiento, su primer contacto con el mundo, puesto que los cachorros son ciegos y sordos en sus primeros días de vida. Experto Animal asegura que en el proceso, juega un papel clave el conocido órgano de Jacobson o vomeronasal, que posee células especializadas en la captación de feromonas presentes en el entorno, así como su información olfativa, cuya información será transmitida al cerebro. Por ello, la acción de frotarse con su humano es, esencialmente, una forma de marcar territorio.

