¿Por qué los gatos se pasean o frotan con las piernas de sus dueños?

Varios propietarios de gatos se han encontrado en la misma situación: sus mascotas se pasean entre sus piernas, manteniendo a sus dueños inmóviles por un tiempo. Las personas suelen interpretar este comportamiento como una muestra de cariño, o como una estrategia para reclamar caricias. Pero, ¿es este el caso en todas las ocasiones?

Según el portal The Spruce Pets, los gatos dependen en gran medida de su sentido del olfato, para obtener información sobre el mundo que los rodea. Por ello, tienen glándulas en la barbilla, mejillas, frente, e, incluso, en sus patas, que segregan una feromona, que no tiene olor para los humanos. No obstante, esta sustancia excretada por los animales, puede ser detectada fácilmente por gatos y otras especies, y tienen información sobre lo que el animal quiere comunicar: si es macho o hembra, si está intacto, e incluso su estado de ánimo.

Básicamente, cuando los propietarios salen a caminar, o vuelven de la oficina o el trabajo, pueden traer consigo distintos olores en su cuerpo. Por ello, cuando los gatos se frotan con su dueño, están buscando dejar impregnado su olor, como una forma de marcar su territorio. Entonces, esta es una estrategia para hacerle entender a otros animales que “este humano me pertenece”.

Los gatos suelen frotarse contra objetos, como su cama, el rascador, las esquinas de paredes, entre otros espacios. El portal Experto Animal asegura que los felinos tienen glándulas liberadoras de feromonas en sus mejillas, barbilla, la planta de sus pies, el dorso, la raíz de la cola, además de sus glándulas anales y genitales. Por ello, cuando restriegan sus glándulas, están secretando feromonas, unas moléculas que, al adherirse al objeto, agregan su olor individual.

Para varios animales, el olfato representa, desde su nacimiento, su primer contacto con el mundo, puesto que los cachorros son ciegos y sordos en sus primeros días de vida. Experto Animal asegura que en el proceso, juega un papel clave el conocido órgano de Jacobson o vomeronasal, que posee células especializadas en la captación de feromonas presentes en el entorno, así como su información olfativa, cuya información será transmitida al cerebro. Por ello, la acción de frotarse con su humano es, esencialmente, una forma de marcar territorio.

Esencialmente, los felinos necesitan replicar este tipo de comportamientos para sentirse cómodos y protegidos en su territorio; es decir, que tienen todo bajo control.

Del mismo modo, este comportamiento también puede significar que su mascota necesita atención de usted. Por ello, esto también puede significar que su gato tiene hambre, quiere jugar o ser acariciado. Si el felino está acercando su cabeza a su mano, o está frotando su cabeza en usted, probablemente quiere recibir caricias.

Mientras que algunos animales se sienten amenazados con el contacto visual, con los gatos ocurre todo lo contrario. Según PetMD, ellos utilizan el contacto visual para mostrar adoración. De hecho, suelen mirar a los ojos a aquellos en quienes confían.

No hay mayor muestra de vulnerabilidad que dormir con alguien. Esto significa que su felino se siente cómodo y seguro con usted.

La revista Nature’s Variety afirma que esta es una de las principales estrategias que usan los gatos para decirle que lo quieren. El amasado está relacionado con el masaje que los gatitos realizan en el vientre de su madre para estimular la producción de leche y que se fortalezca el vínculo entre ambos. Por ello, su felino puede estar mostrando la felicidad que le causa estar con usted al recordar este gesto de su infancia.

Una de las señales más claras de que lo extrañan es cuando su mascota lo espera en la puerta. Este gesto normalmente viene acompañado de una caminata entre sus piernas. Además del cariño que le tiene, su felino puede estarle comunicando que necesita alimento o agua fresca.

Una forma común de demostrar afecto entre gatos es a través de su lengua. Por eso, cuando su felino lo lame, esto se convierte en una señal de que quiere cuidarlo y acariciarlo.

Experto Animal asegura que los gatos tienen distintos tipos de ronroneo, dependiendo del estado anímico en el que se encuentren. Al igual que los seres humanos tenemos voces distintas, los felinos varían la intensidad de su tono para expresar sus emociones.

Si su mascota ronronea de forma candente y suave, o de una forma intensa y profunda, cuando está cerca de usted, está demostrando su cariño, porque se siente a gusto y relajado. También puede comenzar a ronronear cuando lo acaricia.

