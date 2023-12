Piden liberar a Bella, una beluga que lleva 10 años en un acuario de Corea del Sur

Activistas surcoreanos piden la liberación de Bella, una beluga que ha permanecido años en cautiverio en un acuario de un centro comercial. Foto: @hotpinkdolphins

Un grupo de activistas surcoreanos por los derechos de los animales ha emprendido una larga lucha para liberar a Bella, una ballena beluga hembra que ha permanecido durante más de una década en el acuario de un mega centro comercial en Corea del Sur.

Leer: Bienestar a cuatro patas: mascotas impactan positivamente a pacientes en UCI

De acuerdo con el grupo de vida marina surcoreano Hot Pink Dolphins, Bella tenía alrededor de dos años cuando fue capturada en 2013 por barcos en aguas rusas y vendida al Acuario Lotte World, el más grande de Seúl, el cual es administrado por uno de los conglomerados más grandes y ricos de ese país. Junto con dos belugas macho, Belli y Bellu, y otros animales polares como pingüinos y focas, Bella formó parte de una popular atracción ártica.

El trío de belugas permanecían en un tanque de 1.224 toneladas, a 24 pies de profundidad, donde a menudo eran objeto de selfies y videos de los visitantes. “Se puede ganar mucho dinero capturando y vendiendo estos carismáticos mamíferos a parques marinos y acuarios. La explotación nunca se detendrá hasta que los espectadores miren debajo de la superficie y se pregunten si unos minutos de diversión justifican tal crueldad “, dijo la activista estadounidense sobre delfines Helene O’Barry a CNN.

Leer: Neil, el elefante marino que es un fenómeno viral en Australia por bloquear calles

Bellu murió a la edad de 5 años en 2016, mientras que Belli falleció dos años después, a la edad de 12 años. En estado salvaje, la esperanza de vida promedio de las ballenas beluga es de entre 35 y 50 años. Las muertes de estos cetáceos provocaron una lluvia de críticas por parte de los animalistas, lo que hizo que en 2019 el Acuario Lotte World se comprometiera a liberar a Bella.

No obstante, tras casi cinco años de ese momento, la beluga sigue en exhibición. “Lotte dice que está tomando medidas, pero en realidad no lo sabemos. La exposición todavía está abierta y no se ha hecho pública ninguna fecha de lanzamiento”, dijo a CNN Jo Yak-gol, cofundador de Hot Pink Dolphins.

Leer: Perrita que fue rescatada sin garras recibirá botas especiales como regalo de Navidad

De acuerdo con Jo, la ballena muestra signos de estrés: se le ve girando en pequeños círculos y flotando apáticamente cerca de la superficie del agua. “A menudo da vueltas alrededor del tanque sin mucho significado. Creo que es estrés”, dijo el activista.

Por su parte, un portavoz del acuario le dijo a CNN en mayo de este año que los planes de liberación de Bella todavía estaban vigentes y que el proceso estaba en su etapa final. “Lotte World Aquarium está haciendo todo lo posible para crear un ambiente y un momento apropiados para la liberación de Bella a través de discusiones en curso. El momento se está coordinando con el Ministerio de Salud y Bienestar como máxima prioridad”, dijo el portavoz al medio internacional.

Leer: Fiscalía y Ejército investigan a conductor por presunto acto sexual contra una perra

Hace algunos días, CNN se comunicó con el acuario para obtener información actualizada sobre el proceso de liberación de Bella, pero no recibió respuesta.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com