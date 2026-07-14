“Milagro de la vida”: Coco, el gato que sobrevivió 17 días bajo los escombros en Venezuela

El rescate de Coco ocurrió durante las labores de búsqueda que continúan tras el doble terremoto en Venezuela. Foto: 𝗦𝗘𝗜𝗥 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦

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Coco, un gato que permaneció atrapado durante 17 días bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado venezolano de La Guaira, fue rescatado con vida en un hecho que rescatistas y habitantes de la zona han calificado como un “milagro”.

De acuerdo con la información publicada por el periodista venezolano Seir Contreras en sus redes sociales, el felino fue encontrado entre los restos del quinto piso de la OPP33, durante las labores de remoción de escombros que continúan desde el doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

Tras el rescate, Coco fue trasladado al hospital veterinario improvisado en las instalaciones del McDonald’s de Caraballeda, donde recibió atención médica de emergencia. Según Contreras, el animal llegó con signos de deshidratación y un cuadro febril, por lo que fue estabilizado por el equipo de veterinarios y voluntarios que permanece atendiendo a los animales afectados por la emergencia.

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En una publicación realizada el 12 de julio, el periodista informó que el gato se encuentra estable y en proceso de recuperación, luego de recibir hidratación, tratamiento médico y monitoreo constante.

Según el testimonio de una residente de la zona citado por Contreras, Coco sería la mascota de un niño que permanece desaparecido tras el colapso de la estructura y cuya búsqueda continúa por parte de los organismos de socorro.

El rescate del felino se suma al de otros animales que han sido localizados con vida en las zonas afectadas por la tragedia. En las últimas semanas, voluntarios, veterinarios y organizaciones de protección animal han instalado puestos de atención para brindar asistencia a perros, gatos y otras especies rescatadas entre los escombros.

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