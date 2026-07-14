Convocan jornada masiva para alimentar perros callejeros en Quinchía, Risaralda

La senadora Esmeralda Hernández anunció una jornada de alimentación y atención para perros y gatos en condición de calle en Quinchía, programada para el 23 de julio. Foto: Borrachos Al Rescate

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Las declaraciones del alcalde de Quinchía, Risaralda, Jader Clavijo, sobre posibles sanciones a quienes alimenten a un grupo de perros callejeros conocido como “la banda del Serrucho” desataron una controversia en redes sociales y motivaron la respuesta de la senadora animalista Esmeralda Hernández, quien anunció una jornada de alimentación y atención veterinaria para animales sin hogar en el municipio.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Hernández rechazó la posibilidad de sancionar a quienes brindan alimento a perros y gatos en condición de calle y aseguró que la respuesta será una jornada ciudadana programada para el 23 de julio.

“Nos vemos este 23 de julio en su municipio, alcalde Jader Clavijo. Vamos a ver si es capaz de multarnos por realizar una jornada de alimentación y atención animal en Quinchía“, expresó la congresista. Asimismo, sostuvo que la responsabilidad de las autoridades locales debe centrarse en impulsar campañas de esterilización, educación y protección animal, en lugar de desincentivar los actos de solidaridad hacia los animales abandonados.

Según Hernández, durante la jornada se brindará alimentación y atención a perros y gatos en condición de calle. También invitó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa.

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Tras la polémica, la Alcaldía de Quinchía emitió un comunicado en el que aseguró que el video que circula en redes sociales presenta las declaraciones del mandatario fuera de contexto.

De acuerdo con la administración municipal, las afirmaciones del alcalde fueron realizadas durante una visita al hogar de paso Fundavetiver Zoo, ubicado en Palestina, Caldas, donde actualmente permanecen varios perros callejeros del municipio, conocidos por la comunidad como “la banda del Serrucho”.

La Alcaldía explicó que el objetivo del recorrido fue verificar las condiciones de bienestar de estos animales y reiterar el compromiso de la administración con su protección.

En el comunicado, la administración también hizo un llamado a la ciudadanía para informarse a través de los canales oficiales y evitar la difusión de contenidos descontextualizados que puedan generar confusión.

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La controversia se originó luego de que se viralizara un video en el que el alcalde anunciaba posibles medidas contra quienes alimentaran a estos perros en espacios públicos, declaraciones que fueron interpretadas por diversos sectores como una prohibición a esta práctica y que provocaron reacciones de organizaciones y defensores de los animales.

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