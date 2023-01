Seis mitos sobre los gatos que debe dejar de creer: ellos no odian a sus dueños

Los mordiscos suaves de los gatos, dependiendo de su intensidad, son una forma de dar afecto. Foto: Pexels - Pexels

Los gatos son animales realmente fascinantes. Aparte de ser buenos compañeros, también son seres misteriosos, por lo que puede resultar un poco complicado comprenderlos, pero seguro usted ya descubrió lo maravillosos que son. Sin embargo, esto no ha impedido que se creen varios mitos alrededor de ellos. Por eso, en La Red Zoocial los vamos a desmentir.

Muchos creen que los gatos son unos interesados y que no saben dar amor, pero la realidad es otra. Un estudio encontró que los felinos quieren tanto a sus amos como los perros. De hecho, los gatos prefieren estar con sus humanos que comer. Lo que pasa, y esta es la fuente de toda la discusión, es que los gatos se expresan el amor de manera distinta que los perros. Y lo expresan en ciertas horas porque como son tan independientes, pues a veces necesitan estar solos. Los mordiscos suaves, dependiendo de su intensidad, son una forma de dar afecto.

Toca elegir el momento adecuado para hacerlo. Si su gato anda en su momento de soledad pues no vale la pena intentar adiestrarlo. Lo que usted tiene que hacer es estar muy pendiente de cuáles son los momentos más sociables para entrar a educarlo. La clave es el juego. No lo acostumbre a jugar con las manos. En el momento en que haya un arañazo o una mordida, usted le toca la nariz y deja de interactuar con él para que entienda.

Si puede cómprele juguetes que suenen, con texturas y esencias, para que eso le estimule los sentidos. No olvide conseguirle a su gato un lugar para rasguñar porque esa es la manera en que marcan territorio, se orientan y liman sus uñas. Además, acarícielo, por lo menos, unos 20 minutos repartidos a lo largo del día.

La verdad es que todo depende de la altura. Si en el aire el gato tiene el tiempo suficiente para darse la vuelta, pues cae de pie, pero si no lo logra, se cae sobre su propio cuerpo. Esta habilidad de darse la vuelta, los gatos la desarrollan en los primeros 40 días de vida. Es un comportamiento instintivo pero también requiere una parte de aprendizaje. ¡Ojo! El hecho de que caigan de pie, no garantiza que no se hayan hecho ningún daño. Lo recomendable es evitar cualquier tipo de caídas para que el animal no sufra.

A los gatos los asocian con la toxoplasmosis, una enfermedad ocasionada por el parásito Toxoplasma Gondii. Si el gato está bien cuidado, no representa ningún riesgo, tanto médicos como veterinarios están de acuerdo.

“Existen numerosas evidencias científicas que demuestran que el contagio de T. gondii a los seres humanos por contacto con las heces de un gato infectado es poco probable y que la gran mayoría de las personas que se infectan lo hacen a través de la ingestión de carne poco cocinada, ingestión de vegetales u hortalizas contaminados con ooquistes del parásito o por el contacto directo con suelos contaminados”, según un estudio publicado por el grupo GEMFE. Por lo tanto, es erróneo asumir que siempre que una persona se infecta con T. gondii, el origen de la infección ha sido el contacto con un gato.

Aunque este mito es legendario, la verdad es los gatos y los perros sí pueden ser amigos. Un gatito que conviva con perros, durante sus semanas de socialización (de 2 a 8 semanas), va a crecer viendo a los perros como una especie amiga. También, ayuda muchísimo si son de sexos opuestos. Está comprobado que cuando conviven animales de distritos sexos, esa supuesta competitividad se convierte en una linda amistad.

Recomendación: Es importante que conozca la diferencia entre perros y gatos para lograr que se acepten, cada uno necesita un espacio y momento de atención distintos.

No tienen las encimas necesarias para procesar la lactosa. Si los quiere consentir, búsquese agua fría o otro tipo de de premios.

