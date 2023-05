Música para gatos: los sonidos que aman y relajan a los felinos

La música clásica tradicional puede funcionar para bajar el estrés y la ansiedad en gatos. Foto: Pixabay

Los gatos son animales con un sentido auditivo mucho más desarrollado que el de los humanos y perciben sonidos que para nosotros pueden pasar desapercibidos. Algunos tonos pueden alterarlos, mientras que otros les resulta relajantes cuando se encuentran en estados muy agitados.

Según un estudio realizado por la Universidad de Wisconsin, los gatos normalmente odian los sonidos demasiado fuertes y agudos, y suelen preferir música con un ritmo constante y sin sobresaltos. La investigación encontró un tono y un tempo especial que llama la atención de los mininos, por lo que, a raíz de esto, ha empezado a surgir una gran cantidad de música creada especialmente para ellos que puede funcionar muy bien en casos de estrés y ansiedad.

Chelos, ronroneos y pájaros

Según un estudio publicado en 2019 en la revista científica Journal of Feline Medicine and Surgery, la música creada para gatos con melodía compuesta por ronroneos, chelos y sonidos similares a los del canto de las aves resulta más efectiva cuando se trata de reducir el estrés felino.

El estudio, que se realizó con 20 gatos, analizó la respuesta de los felinos durante un examen veterinario en tres escenarios sonoros distintos: silencio, música clásica y, por último, música diseñada especialmente para gatos con estas melodías.

Los niveles de ansiedad en la escala fueron significativamente menores cuando los mininos escucharon la melodía compuesta para ellos, que durante el silencio o mientras que sonaba la composición clásica. Los científicos valoraron el comportamiento de los gatos usando una clasificación del estrés felino comúnmente utilizada en etología y que tiene en cuenta determinados aspectos del lenguaje corporal felino.

Música clásica tradicional

El estudio de Journal of Feline Medicine and Surgery demostró que, si bien no es la preferida, la música clásica tradicional también puede funcionar en casos donde los gatos tienen estrés y ansiedad. Sin embargo, los expertos recomiendan no escoger piezas con sonidos agudos que aparezcan de manera abrupta. Este tipo de sonidos son los más desagradables para un gato, así como sonidos de tambores fuertes.

Los investigadores concluyen que la música específica para gatos puede no solo tener beneficios en términos del bienestar para el animal, sino que también hace que los propietarios pueden sentirse seguros de que su minino tendrá una visita más cómoda y de que el equipo veterinario podrá evaluar a su paciente con mayor precisión.

