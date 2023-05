“No reflejó incomodidad”: Goyo reacciona a críticas por utilizar a gato para su show

Gato Goyo espectáculo Foto: Instagram chocquibtown

El pasado 18 de mayo, en La Red Zoocial le mostramos el caso de la reconocida artista colombiana Gloria Emilse Martínez Perea, o más conocida como Goyo, quien fue profundamente criticada en redes sociales después de que subiera a un gato al escenario durante su presentación en la ceremonia en los Premios Nuestra Tierra.

En el vídeo, al parecer, el felino se encuentra incómodo durante la presentación de la artista y, luego de que se percatan de lo sucedido, una de las personas del staff de la cantante retiró al felino de color negro tomándolo de su collar.

Los usuarios denunciaron en Twitter el presunto maltrato que vivió el gato en medio del espectáculo, pues afirmaban que estaba aturdido y confundido. “Muy mal Goyo subiendo al escenario a un gatito, aturdido y asustado” y “les traigo la impresentable Goyo, premiada Mujer Raíz de nuestra tierra, quien para su presentación llevo un gato encadenado. Vean el estrés y el sufrimiento del gato, increíble el nivel de ignorancia, falta de empatía y est*pidez de estos ‘artistas’”, se lee en algunos de los comentarios.

Tras la polémica, la cantante se pronunció por medio de un comunicado y explicó que este animal se encontraba entrenado para este tipo de show: “Mati (el gato) está bien, no estuvo expuesto a situaciones a las que no haya estado acostumbrado. Por eso fue elegido y no otro gato”.

“Entiendo el afán por defender a un animalito, entiendo todos los argumentos del lado que vengan. Pero Mati no reflejó con su comportamiento incomodidad, lo se porque mi hija, mi mamá y yo convivimos con una gata que muchos saludan y hasta envían mensajes y regalos a través de mis redes”, continuó.

He leído sus mensajes y he atendido su llamado desde mi corazón... ❤️‍🩹 pic.twitter.com/YXQA61lbcv — Goyo 👑🖤✊🏾 (@GOYOCQT) May 19, 2023

Goyo también explicó que la dueña del gato había autorizado que este hiciera parte del show. “Matías es un gato que creció en un contexto cultural, social y lleno de músicos a su alrededor, donde siempre hay música, quienes lo conocen, saben lo tranquilo y parchado que es, yo respeto su animalidad y su especie”, afirmó la propietaria del gato en el comunicado que compartió Publimetro.

Sin embargo, la cantante afirmó que no fue una buena idea subir al animal al escenario, “pero saben qué, tienen toda la razón, no era necesario hacerlo parte del show”, se lee en el comunicado.

Finalmente, Goyo hizo un llamado de atención a las personas que la han insultado en las redes sociales por este hecho: “Nada les da el derecho a acosarme o amenazarme, a decirme que me ponga grilletes y cadenas, re victimizandome y lo reafirmo, la ignorancia es inmensa acerca del tema racial”, concluyó.

