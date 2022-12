(Lista) Nombres para gatos machos originales, fáciles de pronunciar y cortos

Recuerde que es importante que su gato se sienta identificado con el nombre, por eso, no es recomendable cambiarlo todo el tiempo. Foto: Pexels

Escoger el nombre de su minino es una tarea muy difícil y que requiere tiempo. En muchas ocasiones, se decide el nombre de un gato basándose en alguien que conoce, en un dibujo animado, un actor, una película, por una característica del animal o, incluso, por el nombre de su comida o cosa favorita.

Recuerde que es importante que su gato se sienta identificado con el nombre, por eso, no es recomendable cambiarlo todo el tiempo o llamarlo de mil maneras. Ellos pueden tardar entre 5 y 10 días en reconocer su nombre o, incluso, si no llegan a hacerlo, es una clara señal de que no se sienten cómodos y debe buscar uno nuevo.

Por esta razón, en La Red Zoocial, y con la idea de ayudarlo, hicimos un listado recogiendo los mejores nombres para gatos machos y algunas recomendaciones para hacer el proceso más fácil:

Procure utilizar un solo nombre para que sea más fácil de recordar en el gato.

Los nombres que incluyen las vocales “i” y “e” suelen ser más positivos y agradables para los mininos.

Elija un nombre fácil de pronunciar y escuchar.

No le deje el mismo nombre que otro miembro de la familia.

Una vez que elija el nombre ideal, llámelo así de manera constante.

Estos nombres, aunque no son tan elaborados, son ideales para aquellos gatos que son elegantes, sofisticados, divertidos y que quieren ser únicos.

Coronel Sheldon Mustafá Chiquitín Chimuelo Merlín Meow Jagger Misky Lucky León Jerry Salem Frankie Boo Botas Gus Ash Marley Romeo

Con estos nombres, comunicarse con su felino será una experiencia muy grata. Siempre le sacará una sonrisa.

Señor Miau Gremlin Gatactico Cascarrabias Wisky Yoda Roneo Gato Pulgas Don Juan Zorro Gato el gordo Yeti Mota Darth Gato Rodolfo Ali Gato Mustafá Leogardo Picaso

¿A qué persona admira? ¿Cuál su persona soñada? ¿Quién lo inspira? Responda estas tres preguntas y encontrará el nombre ideal para su minino.

Felix Figaro Gatsby Luigi Rocky Romeo Tiger Tom Dante Spock Vader Luke Simba Bono Poe Dante Rufus Mochi Dalí Garfield

¿Su gato tiene una cualidad que resalta sobre el resto? ¿Lo ve y piensa en algo lindo? Si es así, estos nombres son ideales para que lo resalten.

Toby Peluso Garra Alvin Dusty Chic Chip Rayas Gordi Gizmo Gus Algodón Hank Lucky Cozy Minino Mushu Teddy Crispín Chispa

También puede elegir los nombres para gatos machos en función de los colores de sus pelajes.

Nombres para gatos machos naranjas o amarillos.

Tiger Otoño Garfield Caramelo Cheetos Pooh Naranjito Sashimi Melocotón Butanero

Nombres para gatos machos grises.

Gary Blue Smoky Sylvester Mercurio Dumbo Polvo Acero Metalico Roco

Nombres para gatos machos negros.

Coke Gato negro Carbón Batman Onix Mickey Bola ocho Nero Tinto Ébano

Nombres para gatos machos blancos.

Algodón Copito Coco Iglú Bola de nieve Hielo Iceberg Milky Marfil Tofu

Nombres para gatos machos con manchas.

Manchas Rayitas Napolitano Trix Trico Confetti Tutti fruti Mosaico Mix Combo

¿No quiere un nombre normal para su gato, sino algo con un gran significado? Esta es la lista ideal.

Nao: del japonés, se traduce como “de buen corazón”. Yen: de origen vietnamita, significa “tranquilo”. Milo: de origen eslavo, significa “querido”. Morfeo: de la mitología griega, el dios del sueño. Félix: de origen latino, significa “feliz”. Mau: de origen egipcio, significa “gato”. Liam: de origen irlandés, significa “protector”. Zah: nombre de origen libanés cuyo significado es “luminoso”. Vito: de origen latín, significa “vida”. Oziel: de origen hebreo, se traduce como “fuerza divina”.

Magnus (Latín) Félix (Latín) Rasputin (Ruso) Bilbo (Italiano) Galileo (Italiano) Enzo (Italiano) Ferrari (Italiano) Yuki (Japones) Haru (Japones) Kenzo (Japones)

Del mundo gastronómico puede obtener muchas opciones para nombrar a su mascota.

Oreo Mousse Whiskey Capuchino Brownie Pickles Pepino Pepinillo Ron Pastel Embutido Chorizo Salamín Aguacate Ajo Quinoto Merengue Macarrón Burger Postre

Una vez haya decidido cómo llamar a su gato macho, es muy importante que agregue esta información a la plata identificativa, por si se llega a escapar o perder en algún momento.

