Nova llegó a un conjunto residencial para dar a luz: la comunidad se unió para salvarla

Los veterinarios confirmaron que Nova estaba embarazada de seis crías, las cuales nacieron días después del rescate y evolucionan favorablemente. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nova es una gatita que el pasado 10 de julio apareció gravemente herida en un conjunto residencial en Bogotá. Al parecer, el animal buscaba un lugar seguro para dar a luz cuando fue atacada por un perro de la zona. Gracias a la solidaridad de decenas de vecinos y a la atención veterinaria que recibió, ella y sus seis gatitos lograron sobrevivir.

Según relataron los residentes involucrados en el rescate, los hechos ocurrieron hacia el mediodía cuando a través del grupo de WhatsApp del edificio empezaron a alertar sobre la presencia de una gata herida. Una trabajadora del personal de aseo intentó auxiliarla ofreciéndole agua y comida, mientras algunos vecinos solicitaron apoyo al Instituto de Protección y Bienestar Animal.

Sin embargo, la respuesta no fue inmediata. Aunque recibieron la promesa de que un veterinario evaluaría el caso en los días siguientes, la condición del animal empeoraba con el paso de las horas.

Fue en la noche cuando Laura y su esposo, habitantes del conjunto y amantes de los animales, decidieron buscar a la gata para conocer su estado. “Cuando la vimos estaba muy mal. Tenía varias heridas, su hocico estaba sangrando y tenía una pata muy inflamada. En ese momento también notamos que tenía la barriga muy grande y pensamos que estaba embarazada”, cuenta Laura.

Tras hablar con algunos testigos, conocieron lo que habría ocurrido horas antes. Según la información que recibieron, un perro de tamaño mediano, que se encontraba suelto dentro del conjunto, la atacó en una zona de parqueaderos cubiertos. Los vecinos aseguraron que la gata no pertenecía al conjunto y que había ingresado buscando un lugar tranquilo para tener a sus crías.

Lea también: Buscan hogares de paso para cachorros rescatados: “están en la etapa más bonita de su vida”

La solidaridad de la comunidad permitió su rescate

Ante la gravedad de las heridas y la incertidumbre sobre la atención institucional, Laura y su esposo decidieron pedir ayuda a la comunidad. A través del grupo de WhatsApp del conjunto propusieron realizar una colecta para trasladarla de inmediato a un hospital veterinario. La respuesta fue casi inmediata. “Muchísimas personas comenzaron a donar. Fue muy bonito ver cómo la comunidad se unió para ayudar a una gatica que nadie conocía”, dice Laura.

Gracias a los aportes lograron llevarla esa misma noche a la Clínica Veterinaria Petmania, donde los médicos confirmaron que el panorama era crítico. Además de presentar desnutrición, inflamación severa y múltiples heridas producto del ataque, existía el temor de que los cachorros hubieran muerto por el impacto.

Mientras los veterinarios realizaban los primeros exámenes, el esposo de Laura tuvo una corazonada. “Yo le toqué la barriga y sentí que los bebés se movían. Les dije a los veterinarios que estaba seguro de que seguían vivos. Después hicieron la ecografía y confirmaron que eran seis gatitos”, relató.

Los estudios descartaron fracturas, aunque revelaron que la gata presentaba un delicado estado de salud. Los especialistas estabilizaron tanto a la madre como a los bebés, aunque advirtieron que las siguientes horas serían decisivas.

Nova permaneció hospitalizada durante todo el fin de semana. Al principio se negaba a comer y los veterinarios incluso tuvieron que alimentarla mediante una sonda. Laura y su esposo no dejaron de visitarla. “Llevábamos pollo cocinado porque era lo único que aceptaba. Cada pequeño avance lo compartíamos con los vecinos y todos estaban pendientes de ella”, contó.

Con el paso de los días comenzó a recuperar fuerzas. Incluso, según recuerdan sus rescatistas, cada vez que ellos llegaban al hospital intentaba levantarse para saludarlos.

Lea también: Esperan frente a casas que ya no existen: el drama de las mascotas en Venezuela

Seis gatitos nacieron tras varios días de incertidumbre

En la madrugada del lunes llegó la noticia que todos esperaban. Hacia las 2:00 de la mañana, el equipo veterinario les informó que Nova había iniciado el trabajo de parto. Pocas horas después nacieron sus seis bebés.

“Fue una alegría inmensa. Los veterinarios nos contaban que normalmente los nacimientos pueden tardar bastante, pero ellos querían salir. Fue una noticia muy emocionante para todos”, recordó el esposo de Laura.

Aunque el parto fue exitoso, el reto apenas comenzaba. Debido al estado de desnutrición y a un cuadro inicial de anemia, Nova no producía suficiente leche para alimentar a sus crías, por lo que fue necesario complementar la alimentación de los recién nacidos con leche maternizada.

Los gastos veterinarios, medicamentos, exámenes y cuidados superaron el millón y medio de pesos. Nuevamente, la comunidad respondió. Una vecina identificada como Fanny donó un kit de maquillaje para rifarlo y recaudar fondos. La iniciativa fue compartida entre familiares, amigos y residentes del conjunto, logrando reunir recursos para cubrir parte de los costos médicos.

“Una persona sola no hubiera podido hacer todo esto. Fue impresionante ver cómo tantas personas ayudaron. Sentimos que Nova realmente estaba rodeada de personas que querían verla salir adelante”, aseguró el esposo de Laura.

Tras más de cuatro días de hospitalización, la gata recibió el alta médica y ahora permanece bajo los cuidados de sus rescatistas junto a sus seis cachorros, quienes evolucionan favorablemente.

Sin embargo, el proceso aún continúa. Nova necesita alimentación especializada, controles veterinarios y cuidados permanentes mientras termina de recuperarse y sus bebés crecen.

Por ello, Laura, su esposo y los demás residentes mantienen abierta una campaña para recibir apoyo de quienes deseen aportar mediante donaciones, compartir la historia o enviar insumos para el cuidado de la familia felina.

Las personas interesadas en conocer más sobre el caso o brindar cualquier tipo de ayuda pueden comunicarse a través de WhatsApp al 305 706 5485.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱