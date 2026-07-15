Buscan hogares de paso para cachorros rescatados: “están en la etapa más bonita de su vida”

Según la fundación, cada día que un cachorro pasa en el refugio es tiempo de su infancia que pierde sin el calor de un hogar. Foto: Por Amor A Rocky

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Varios cachorros rescatados por la fundación Por Amor a Rocky, en Bogotá, esperan una oportunidad para crecer en un hogar mientras culminan su proceso de recuperación y preparación para ser adoptados. La organización hizo un llamado urgente a la ciudadanía para encontrar hogares de paso y familias dispuestas a brindarles una segunda oportunidad.

Según explicó la fundación a través de sus redes sociales, aunque los animales reciben alimentación, atención veterinaria y los cuidados básicos necesarios, la capacidad del refugio es limitada y no puede sustituir el ambiente familiar que requieren durante sus primeros meses de vida.

“Son cachorros y están en la etapa más bonita de su vida. Deberían correr, jugar, descubrir el mundo y dormir rodeados de amor”, señaló la organización en su publicación. La fundación insiste en que ningún refugio puede reemplazar el calor de un hogar durante esta etapa de su desarrollo.

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Por Amor a Rocky informó que las personas interesadas en convertirse en hogares de paso no deberán asumir los gastos de manutención de los animales. La organización cubrirá la alimentación, la atención médica y el acompañamiento durante todo el proceso, mientras que las familias solo deberán ofrecer un espacio seguro y afectuoso para los cachorros.

Asimismo, indicó que la mayoría de los perros ya está finalizando su esquema de vacunación, por lo que también se encuentran listos para iniciar un proceso de adopción responsable con familias definitivas.

El llamado está dirigido a personas que vivan en Bogotá o sus alrededores y que puedan ofrecer un hogar temporal o permanente. Los interesados pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @rockyadopcion, donde recibirán información sobre los requisitos y el proceso para convertirse en hogar de paso o adoptar.

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De acuerdo con la fundación Por Amor a Rocky, cada día que un cachorro permanece en un refugio es tiempo valioso de su infancia que pierde sin la oportunidad de crecer en un entorno familiar, por lo que reiteró la invitación a quienes puedan cambiar la historia de uno de estos animales mediante el cuidado temporal o la adopción.

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