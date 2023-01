(VIDEO) Papá regañó a sus dos hijas por cortarle los bigotes a su gato Tony

Los bigotes de los gatos funcionan como receptores táctiles, que tienen sensibilidad, por ejemplo, ante la dirección del viento y su velocidad. Foto: Pixabay

“Vuelvo y pregunto: ¿quién le cortó los bigotes al gato?”, así empieza el video que subió Sebastián Montealegre a su cuenta de TikTok (@sebasalegre), para regañar a sus hijas y generar pedagogía frente al maltrato animal.

Sus dos hijas pequeñas, Valentina y Geraldine, se quedaron solas en casa y, en un momento de aburrimiento, la más chiquita, Geraldine, decidió cortarle los bigotes y un poco de sus cejas a Tony, el gato de la familia. Lo hizo a escondidos de su hermana mayor, quien, al momento de verla, la regañó de inmediato y le quitó las tijeras.

Cuando se padre llegó a la casa, Geraldine decidió callarse y echarle la culpa a Valentina. “Yo nunca haría eso”, se oye decir a la niña en el video.

“O sea, ¿ninguna de los dos fue? El gato cogió las tijeras y se cortó el bigote solo, ¿qué pasó? ¿Quién dijo que a un animalito se le hace eso? Ni por juego se hace. Imagínense donde le hubieran cortado la nariz o las orejas”, dice el padre. Montealegre les preguntó que si a ellas les gustaría que alguien les cortara el “cabello y las dejara todas trasquiladas, así como lo hicieron con el gato”.

El video, que tiene más de 20 millones de reproducciones en TikTok, tiene una segunda parte, donde Geraldine, y tras hablar con su padre, dijo la verdad. “Yo lo hice, pero no sé por qué… No volvería a hacer eso. Me comprometo a nunca, pero nunca, volver a maltratar a un animal”, aseguró Geraldine.

Asimismo, su padre agregó que este tipo de actos no se deben hacer con ningún animalito, ni por chiste. “A los animales no se les debe hacer eso, a ninguno porque ellos son seres vivos que sienten igual que uno. Entonces, con ellos se puede jugar sin maltratarlos y siempre respetándolos”.

Varios usuarios en redes sociales defendieron al papá y aseguraron que “es importante enseñarles el respeto a los animales desde niños” y otros comentarios como “ojalá que aprendan el respeto y cuidado por lo animalitos en general”. En estos momentos, Valentina y Geraldine siguen cuidando a Tony, eso sí, bajo la responsabilidad de los adultos ahora.

@sebasalegre Respuesta a @sandyvaleriakanno se comprometieron a qué nunca volverán a maltratar a un animalito. ♬ sonido original - Sebas Alegre

Los bigotes funcionan como receptores táctiles, que tienen sensibilidad, por ejemplo, ante la dirección del viento y su velocidad. Esto les permite orientarse en espacios en los que les pueda ser difícil ver y mantenerse alertas ante los cambios que puedan percibir.

Además de las que se encuentran en su hocico, también se encuentran encima de sus ojos, como si fueran pestañas, en la parte trasera de sus mejillas, como una barba, y al respaldo de sus patas delanteras.

Si estos bigotes, que tanto nos gustan, en algún momento llegaran a faltar, la capacidad de orientación de nuestro felino podría verse afectada. Aunque, contrario a lo que muchos creen, esto no impide que los gatos puedan caminar. De hecho, es normal que a veces se caigan sus bigotes, pues estos vuelven a crecer, tal como el resto de su pelaje. Sin embargo, no está bien cortarlos por razones estéticas ni halarlos de manera brusca, ya que esto les genera mucho dolor y podría generarles una herida en el folículo piloso.

