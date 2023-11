¿Por los gatos frotan su cara en algunas personas? Esto quieren decir

A través del uso de las glándulas de su barbilla, mejillas, frente y patas, estos animales suelen segregar feromonas, que no tienen olor para los humanos. Foto: Freepik

Algunos felinos pueden adoptar comportamientos misteriosos e inexplicables para sus propietarios. Esto se debe a que ellos tienen varias manías que hacen parte de sus conductas diarias. Por ejemplo, algunas veces, pueden preferir esconderse bajo las camas para estar solos, pero, en otras ocasiones, quieren recibir afecto por parte de sus dueños.

De hecho, una de las escenas más comunes que viven los dueños de gatos es la de llegar al hogar y ser recibidos con sus felinos frotándose en su cuerpo. Según Katherine Fajardo, médica veterinaria del Centro de Bienestar Animal La Perla, esta es una de las formas que tienen estos animales para interactuar cariñosamente con sus propietarios. “Ellos tienen un sentido del olfato muy sofisticado, entonces disfrutan el olor de la persona con la que se estén frotando. Están intentando imprimir su propio aroma, para que se sienta más mezclado en intimidad con la persona”, explica la experta.

Cabe resaltar que los felinos tienen glándulas en su cara y sobre el dorso, en donde emiten feromonas afectivas, para realizar una práctica conocida como “alomarcaje”, con la que comienzan a marcar a las personas.

Estos animales dependen en gran medida de su sentido del olfato, para obtener información sobre el mundo que los rodea. A través del uso de las glándulas de su barbilla, mejillas, frente y patas, suelen segregar feromonas, que no tienen olor para los humanos. Esta sustancia excretada por los animales sí puede ser detectada fácilmente por gatos y otras especies, pues tienen información sobre lo que el animal quiere comunicar: si es macho o hembra, si está intacto, e incluso su estado de ánimo.

Por ello, cuando los propietarios salen a caminar, o vuelven del trabajo, pueden traer consigo distintos olores en su cuerpo. Cuando los gatos se frotan con su dueño, están buscando dejar impregnado su olor, como una estrategia para marcar su territorio. En resumen, esta es una estrategia para hacerle entender a otros animales que “este humano me pertenece”.

Además, Katherine Fajardo asegura que este tipo de gestos no son peligrosos ni negativos, sino que significan un saludo afectuoso y cariñoso. Por ello, se debe tener precaución si este animal no es propio, porque pueden resultar siendo más sensibles al recibir caricias, o pueden terminar reaccionando de forma agresiva. “Si es el gato de su casa o con el que usted tiene confianza, no hay ningún problema en recibir este gesto”, menciona la médica veterinaria.

Este es el motivo por el cual estos animales suelen frotarse con objetos como su cama, el rascador, las esquinas de las paredes, entre otros espacios. El portal Experto Animal explica que los felinos tienen glándulas liberadoras de feromonas también en sus mejillas, barbilla, la planta de sus pies, la raíz de su cola, además de glándulas anales y genitales. Este es el motivo por el que, cuando se restriegan, están secretando feromonas, unas moléculas que, al adherirse al objeto, agregan su olor individual.

