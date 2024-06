¿Por qué es bueno tener un gato blanco en casa?

La personalidad y comportamiento de un gato dependerá, en gran medida, de la socialización y crianza que tuvo en sus primeras semanas. Foto: Pexels - Pexels

El Maestro Karin, de Dragon Ball; Duquesa y Marie, de Los Aristogatos; Bola de Nieve, de Stuart Little; Blofeld, de Desde Rusia con amor; y hasta la misma Hello Kitty comparten algo en común: todos son gatos con pelaje blanco. Pero, ¿qué hace que estos felinos sean tan especiales y por qué es bueno tener uno en casa? Le contamos.

Los gatos blancos son sinónimos de clase, pureza, elegancia y buena suerte. En Rusia, se relacionan con la riqueza y prosperidad. Mientras que en Japón simbolizan la fortuna. De hecho, en la cultura nipona hay un gato conocido como Maneki-neko, y se cree que trae felicidad. No obstante, desde La Red Zoocial sabemos que un animal, sin importar el color de su pelaje, traerá alegría y amor a cualquier familia.

Hannah Hart, médica veterinaria y consultora de Chewy, aseguró al portal especializado Rover que los gatos con un pelaje totalmente blanco y sin manchas son muy raros. Según la experta, este atributo es posible gracias al gen llamado W (white en inglés y blanco en español), que afecta directamente la producción de melanina, limitando su expresión en el manto del animal.

“El gen W puede ser recesivo o dominante. Los genes de la suerte y su combinación determinan si un gato es todo blanco o tiene manchas prístinas”, explicó la veterinaria. Además, agregó que pocos gatos tienen el pelaje blanco.

El gen W cubre el color real del gato. Al nacer, un gatito blanco tendrá unos pelos en la cabeza que muestren su color real (pueden ser de cualquier tonalidad) y, luego, cuando crezca, irán desapareciendo. Por ejemplo, si el animal nació totalmente blanco con un par de pelos negros en su cabeza, esto quiere decir que el color que el blanco le enmascara es el negro. “Ese es el color que tendría el gatito si se activara la melanina para producir color, pero como no ocurre, desaparece cuando se quitan el pelaje de gatito y obtienen el pelaje de adulto”, aclaró Teresa Keiger, jueza de todas las razas de la Asociación de Criadores de Gatos, a Rover.

Tenga presente que un gato puede ser totalmente blanco o puede tener manchas blancas. De acuerdo con Carlos Cifuentes, médico veterinario del Pet Food Institute, esto dependerá de si el felino es portador del gen W o S. El gen S produce manchas blancas en los gatos, mientras que el gen W afecta la producción de melanina y hace que el gato sea blanco totalmente.

La veterinaria Hannah Hart contó a Rover que los gatos blancos no son albinos, aunque los gatos albinos sí son blancos. ¿Cómo así? Los gatos albinos carecen por completo de melanina (especialmente en el pelaje, la piel y los ojos), mientras que los gatos blancos sí pueden producirla, solo que limitadamente.

“Los gatos blancos pueden tener ojos de color oscuro o manchas oscuras en las patas o la nariz. Tienen algo de melanina y pigmentación, un poco menos que los gatos con pelajes de colores más oscuros. En comparación, los albinos tienen ojos rojizos o azul pálido, piel rosa pálida y pelaje blanco”, mencionó Hart.

Por su parte, Elizabeth Italia, especialista en comportamiento felino, expresó en el blog My Lovely Feline que los gatos albinos nacen con un gen TYR faltante o dañado: “esto significa que no tienen la enzima tirosinasa, necesaria para producir melanina. Los albinos no tienen pigmento. Sus ojos son de un azul muy pálido o incluso pueden parecer rosados. Su piel también parece rosada”.

Por eso, “mientras que los gatos blancos tienen genes que crean un pelaje blanco, a menudo enmascarando otros colores en su composición genética, los gatos albinos no tienen color en sus genes ni melanina”, añadió Italia.

El pelaje blanco no es inherente a una sola raza, sino a varias. Un gran ejemplo de esto son los gatos american shorthair, devon rex, european shorthair, maine coon, oriental, persa, siamés, siberiano, angora turco y van turco.

Todos los gatos al nacer tienen los ojos azules, pero este cambia a medida que crecen. En el caso de los blancos, el portal Rover indicó que el gen que reduce la producción de melanina también afecta el color de los ojos.

“Alrededor de las cuatro a seis semanas de edad, los melanocitos (las células del iris que producen melanina) se ponen en marcha. Se desarrolla la pigmentación del iris y su gato de ojos azules podría ser en realidad un gato con ojos verdes, dorados o cobrizos. Cuantos más melanocitos, menos luz refleja y más oscuros son los ojos de un gato”, se lee en el portal especializado en mascotas.

Por esta razón, los ojos de estos gatos suelen ser de un color azul, verde, dorado o cobrizo, aunque algunos tienen ojos de diferentes colores (heterocromía).

No todos los gatos blancos con ojos azules son sordos. El gen W, además de afectar el color del pelaje y de los ojos, también está relacionado con la sordera felina.

“El gato puede ser sordo del mismo lado que tiene el ojo azul porque los melanocitos más bajos causan ojos azules, y eso significa que hay una mayor probabilidad de que haya menos melanocitos en el oído del mismo lado”, apuntó Italia.

Estos gatos, por lo general, nacen normales y a medida que van creciendo es que demuestran su sordera. En los mininos se nota desde los 2 y 3 meses de edad. Según el médico Cifuentes, mediante la prueba BAER (Brainstem Auditory Evoked Response) se puede comprobar si el felino es sordo de los dos oídos, de uno solo o si, por el contrario, tiene hipoacusia (presenta una disminución en el sentido de la audición, pero no son completamente sordos).

Debido a la falta de melanina, estos gatos no pueden pasar tanto tiempo expuestos al sol, pues se pueden quemar fácilmente. “La luz del sol es más intensa entre las 10:00 a.m. y las 04:00 p.m., por lo que limitar el tiempo de exposición directa al sol entre estas horas es un buen primer paso para prevenir las quemaduras solares”, recomendó la médica veterinaria Hart.

La nariz, las puntas de las orejas, la boca, los labios, los ojos y los parpados son algunas de las partes más vulnerables al sol, pues, son áreas con poco pelaje.

Los gatos, sin importar su color, son una gran compañía y son muy sensibles con las emociones de las personas con las que viven, por lo que son un gran soporte emocional para sus tutores.

Un animal siempre traería alegría y amor, así que anímese y adopte: millones de gatos blancos están esperando en los albergues, fundaciones y refugios a que alguien de buen corazón les brinde una segunda oportunidad.