¿Por qué los gatos amasan la cobija y ciertas superficies?

Varios propietarios de gatos disfrutan el amasado en sus piernas, por el ritmo relajante y cariñoso que suelen realizar los animales cuando lo realizan. Este gesto recibió su nombre por la similitud con el acto de amasar pan, pues los felinos masajean con sus patas delanteras el vientre de alguna persona, así como cobijas o cojines.

La revista Nature’s Variety afirma que el amasado es una de las principales estrategias que usan los gatos para decirle a sus propietarios que los quieren. Este amasado está relacionado con el masaje que los gatitos realizan en el vientre de su madre para estimular la producción de leche y que se fortaleza el vínculo entre ambos. Por ello, su felino puede estar mostrando la felicidad que le causa estar con usted al recordar este gesto de su infancia.

Del mismo modo, este comportamiento suele reproducirse en situaciones de gran relajación y bienestar, como cuando recibían el cuidado de su madre. Generalmente, lo hacen cuando están en el regazo de una persona, para mostrarle cariño, pero también se les ha visto hacerlo cuando están solos, encima de una manta o de la ropa, antes de acurrucarse para descansar.

Cuando amasan, los felinos suelen realizar un movimiento rítmico con las patas delanteras, estirando los dedos y flexionándolos. También pueden hacerlo usando las cuatro patas a la vez.

Ellos suelen ejercer presión, abriendo sus dedos para extender sus garras, para cerrar nuevamente sus dedos. Según Experto Animal, los felinos pueden amasar cuando se encuentran contentos, cuando tienen un vínculo emocional con sus dueños, o para descansar mejor.

En medio del movimiento, ellos pueden sacar sus uñas sin intención de hacer daño. No obstante, en caso de que lastimen al propietario en medio del amasado, es necesario no apartarlos bruscamente del regazo. Si se les trata de forma violenta, podrían entenderlo como un castigo y dejar de amasar en las piernas de su dueño.

Pero, ¿por qué los gatos amasan superficies inanimadas, como cobijas o una cama? La respuesta a lo anterior se debe a que quieren descansar mejor. Experto Animal explica que los machos y hembras felinos realizan este comportamiento para “arreglar” una superficie que no consideran demasiado cómoda, como una cobija, la cama o, incluso, el regazo de sus propietarios. Otro motivo para el amasado es que los gatos quieren estirarse y relajar los músculos de su cuerpo, como una estrategia para realizar un ejercicio ligero para sus músculos y articulaciones.

También, pueden amasar para marcar con sus feromonas el territorio. Según el portal The Spruce Pets, los gatos dependen en gran medida de su sentido del olfato, para obtener información sobre el mundo que los rodea. Por ello, tienen glándulas en la barbilla, mejillas, frente, e, incluso, en sus patas, que segregan una feromona, que no tiene olor para los humanos. No obstante, esta sustancia excretada por los animales, puede ser detectada fácilmente por gatos y otras especies, y tienen información sobre lo que el animal quiere comunicar: si es macho o hembra, si está intacto, e incluso su estado de ánimo.

Los gatos suelen frotarse contra objetos, como su cama, el rascador, las esquinas de paredes, entre otros espacios. El portal Experto Animal asegura que los felinos tienen glándulas liberadoras de feromonas en sus mejillas, barbilla, la planta de sus pies, el dorso, la raíz de la cola, además de sus glándulas anales y genitales. Por ello, cuando restriegan sus glándulas, están secretando feromonas, unas moléculas que, al adherirse al objeto, agregan su olor individual. Esta es su forma de comunicarle a otros animales que este espacio les pertenece.

