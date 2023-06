¿Por qué los gatos eligen a una persona para dormir?

Los gatos siguen su instinto protector a la hora de elegir a una persona para dormir. Foto: Pixabay

Tal y como sucede con las personas, los gatos demuestran ciertas preferencias al momento de mantener relaciones sociales. De hecho, diferentes estudios de etología felina sugieren que estos animales tienen la capacidad de elegir a su “persona favorita” o “personas de confianza”. Esto es así debido a que establecen un vínculo afectivo muy fuerte y especial que hará que tomen a esa persona como a un referente, es decir, alguien en quien confiar y a quien seguir, incluso hasta en los momentos de descanso.

De acuerdo con los profesionales del centro veterinario Mivet, los gatos eligen a un integrante del hogar para dormir, tanto por la noche como durante sus siestas diurnas, como acto de amor y confianza. Esta es una señal inconfundible de que el elegido es una persona especial para él.

Por otro lado, según el portal Experto Animal, los gatos siguen su instinto protector a la hora de elegir a una persona para dormir. Este les permite detectar si a sus dueños les ocurre algo o si se encuentran mal en un determinado momento. Cuando esto sucede, generalmente buscan a la persona y se acomodan con ella para aportarle su calor y confort.

Cabe resaltar que, según diferentes médicos veterinarios, dormir con un gato tiene ventajas y desventajas. Si el minino pasa largos periodos en la calle, no es recomendable que se acueste en las camas de las personas que conforman el hogar. Sin embargo, si no sale de casa y está vacunado y desparasitado, no hay ningún problema.

De acuerdo con el portal Experto Animal, las interacciones que los mininos tienen cuando son cachorros determinan sus preferencias. Los que han sido manipulados por varias personas desconocidas tienen la tendencia a padecer estrés y a mostrar pocas conductas sociales. Por otro lado, los mininos únicamente han interactuado con una o pocas personas en su etapa de crecimiento, tienden a ser más asustadizos, pero con un comportamiento social más positivo con quienes conocen.

Además, los mininos perciben a las personas como sus iguales, no como sus dueños o tutores. Por lo que una vez que adquieren confianza, se sienten más cómodos y seguros.

Según los expertos en etología felina, los gatos utilizan diferentes formas para demostrar su cariño a las personas: amasar, ronronear o lamer. Sin embargo, para saber quién del núcleo familiar es el favorito, se deben analizar las relaciones que el minino mantiene con todas las personas del hogar, de esta manera, se sabrá si las muestras de afecto y las llamadas de atención son exclusivas para un integrante.

Experto Animal explica que los gatos tienen comportamientos mucho más íntimos con las personas con las que fomentan vínculos más cercanos. Conductas como oler la boca de persona, dormir sobre su cabeza o tocarle la cara con sus patitas son más personales y cercanas.

Sin embargo, es importante aclarar que los felinos establecen diferentes tipos de relaciones con cada miembro de su familia, es decir, pueden tener una persona favorita para dormir, una diferente para jugar y otra para recibir caricias.

