¿Por qué los gatos juegan con sus presas?

Podría parecer que matar sin consumir indica que los felinos lo hacen por mera diversión, pero esto es improbable. En realidad, estas acciones están relacionadas con su supervivencia. Foto: Piotr Musioł en Unsplash - Piotr Musioł en Unsplash

Salen de noche, sigilosos e inquietantes. Los gatos suelen jugar con su presa antes de devorarla, mordiéndola, persiguiéndola y, a veces, dejándola malherida para retirarse y permitirle morir lentamente. Sus sentidos están afinados para la caza: poseen una visión aguda en la oscuridad y oídos extremadamente sensibles a cualquier sonido, lo que les permite atrapar casi cualquier presa con facilidad.

El estudio “Estimated number of birds killed by domestic cats in Colombia,” publicado en 2022 en Avian Conservation and Ecology, estima que los gatos domésticos matan aproximadamente 12 millones de aves al año en Colombia. “Los gatos son depredadores y, desde un punto de vista ecológico, son consumidores. Las principales afectaciones que se observan con ellos incluyen un aumento en la depredación. Además, representan un riesgo para la salud pública y para los animales domésticos y silvestres, ya que pueden transmitir enfermedades,” menciona Rafael Moreno.

Las cifras son aún más alarmantes en otros países. Un estudio publicado en diciembre de 2013 en la revista Nature Communications revela que los gatos ferales o asilvestrados fueron responsables de la muerte de entre 1.3 y 4 mil millones de aves, y cazaron entre 6.3 y 20.7 mil millones de mamíferos en un solo año en Estados Unidos.

En Australia, un estudio publicado en marzo de 2022 estima que estos animales matan cerca de dos mil millones de animales cada año, siendo responsables de la extinción de 27 especies nativas, según la organización ambiental no gubernamental Invasive Species Council.

Algunos gatos pueden comenzar a perseguir un trozo de cuerda que se mueve por el suelo o corren tras un juguete de forma en caña de pescar, por lo que la naturaleza juguetona de los gatos es una de sus características esenciales. Aunque el juego puede ser una actividad divertida e importante para fortalecer el vínculo entre los gatos y sus dueños, este también cumple una función esencial para su supervivencia.

Del mismo modo, como especie depredadora, los gatos en la naturaleza dependen de cazar presas para sobrevivir. Los gatitos son esencialmente juguetones porque están aprendiendo a cazar y necesitan probar diferentes métodos de captura mediante ensayo y error.

¿Por qué los gatos juegan con su presa?

Como explica el portal BBC Wildlife Magazine, muchas personas han visto a los gatos jugando con su presa y podrían percibirlo como un comportamiento cruel. Sin embargo, esta conducta es probablemente un mecanismo de supervivencia y no se hace por malicia.

En primer lugar, esto les permite comprobar si la presa está saludable, reduciendo la probabilidad de consumir un animal envenenado o infectado. Una presa enferma suele ser lenta y letárgica, mientras que una presa que responde rápidamente y huye está saludable y es segura para comer.

En segundo lugar, el portal mencionado anteriormente explica que jugar con la presa la cansa antes de matarla, lo que podría reducir la posibilidad de que la presa hiera al gato. Los felinos suelen morder para matar en la parte posterior del cuello de su presa, seccionando la médula espinal. Al cansar a la presa, disminuyen las posibilidades de recibir una mordida feroz si la presa se revuelca repentinamente. Según BBC Wildlife Magazine, los gatos juegan más tiempo con presas más grandes, posiblemente porque requieren más esfuerzo para cansarlas. Los gatos hambrientos tienden a jugar menos tiempo con su presa.

Muchos dueños han presenciado a sus gatos llevando una presa a casa y dejándola en el suelo. Podría parecer que matar sin consumir indica que los felinos lo hacen por mera diversión, pero esto es improbable. En realidad, estas acciones están relacionadas con su supervivencia.

En realidad, los gatos son cazadores oportunistas. En la naturaleza, dependen de comer muchas pequeñas comidas a lo largo del día y han evolucionado para capturar y matar presas siempre que tienen la oportunidad. Este almacenamiento de comida asegura que no pasen hambre si la comida no está disponible la próxima vez que sientan hambre.

Es posible que algunos gatos encuentren la caza mental y físicamente estimulante. Los dueños deberían jugar con sus gatos con frecuencia para mantenerlos entretenidos; por ello, se recomiendan sesiones cortas, pero frecuentes para imitar los patrones naturales de caza, y esto puede reducir el comportamiento de caza real.

Mantener a los gatos bien alimentados con una dieta de alta calidad que contenga todos sus nutrientes esenciales también puede reducir la cantidad de caza que realizan.