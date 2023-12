¿Por qué los gatos se ponen nerviosos?

Para poder determinar qué es lo que está generando nerviosismo en los felinos, es necesario establecer en qué momento se comienzan a comportar extraño. Foto: Jack Plant en Unsplash - Jack Plant en Unsplash

Los fuertes ruidos, las luces brillantes, los juegos artificiales y una inmensa lista extra de elementos pueden resultar aterradores para un gato. Estos animales suelen tener una amplia variedad de cosas a las que les temen, por lo que puede ser un desafío para los propietarios descubrir la causa da la ansiedad o el estrés en su mascota. No obstante, si estos animales no reciben ayuda, su miedo puede desencadenar en ansiedad e incluso enfermedades.

En varias ocasiones, es evidente que los felinos se sienten perturbados por elementos a su alrededor. No obstante, los gatos pueden ser expertos ocultando su temor, por lo que las personas pueden no percatarse de su incomodidad.

Según explica el portal The Vet Charity for Pets In Need, los indicadores más comunes de nerviosismo en los gatos son los siguientes:

Quedarse inmóviles.

Escapar o huir.

Esconderse.

Arquear la espalda y erizar el pelaje

Tener los ojos demasiado abiertos, con las pupilas dilatadas.

Mover rápidamente la punta de la cola de un lado a otro.

Movimientos rápidos de las orejas, como si estuvieran intentando escuchar algo.

Siseos o gruñidos.

Rascarse o morderse.

Orinar o defecar fuera de su caja de arena.

Los gatos ansiosos o temerosos pueden desarrollar una afección llamada cistitis por estrés, que provoca dolor, sangre en la orina e incluso puede llevar a un bloqueo de la vejiga.

Para poder determinar qué es lo que está generando nerviosismo en los felinos, es necesario establecer en qué momento es que surgen este tipo de reacciones. Entre los principales elementos que suelen generar nerviosismo, ansiedad o estrés en los gatos, se encuentran las personas desconocidas, los olores fuertes, las mascotas nuevas, los ruidos fuertes y los objetos desconocidos.

El portal The Vet Charity for Pets In Need explica que es necesario asegurarse de que los gatos tengan su propio espacio, en donde puedan refugiarse y esconderse cuando están asustados. Por ello, también es importan respetar su espacio, especialmente si los gatos no están activamente buscando a sus dueños. Es importante respetar la elección de los animales y no obligarlos a acercarse a las personas si ellos están asustados.

Del mismo modo, es relevante reducir los elementos que les están causando temor. Por ejemplo, si los gatos le tienen temor a algo que está afuera del hogar, es mejor mantenerlos dentro de la casa durante parte del día.

Resulta esencial crear un ambiente tranquilo, pues los animales tienen un oído bastante sensible y pueden estresarse cuando ocurren cosas extrañas afuera, como tormentas y fuegos artificiales. Si los felinos se ponen nerviosos, es recomendable cerrar las cortinas y poner música suave o televisión, para que pueda relajarse en un lugar seguro y cómodo.

Además, los dueños también deben mostrar calma con sus animales, pues ellos pueden calmarse si sus propietarios están tranquilos.

Uno de los elementos en común que suelen tener los factores que asustan a los gatos es que suelen ser cosas desconocidas para ellos. Por eso, el portal recomienda establecer una rutina, que le permita a los gatos predecir qué es lo que va a suceder con ellos. Por ejemplo, alimentarlo y hacer que salga siempre a la misma hora puede ser un buen comienzo.

Lo anterior incluye introducir cambios graduales y no hacer transformaciones demasiado repentinas en la vida de los animales, que puede terminar incomodándolos y haciéndolos sentir mal. A los gatos también les gusta tener la oportunidad de observar, oler o explorar cosas nuevas, así que, si es posible, permíteles acceso supervisado al principio para que se acostumbren de manera segura a cualquier cambio en términos de vistas, sonidos u olores.

En algunos casos, también es recomendable probar con difusión de feromonas. Estos son productos que pueden ayudar a que los felinos se sientan tranquilos y que puedan aliviar su tensión.

Por último, resulta fundamental buscar ayuda de veterinarios y profesionales, que puedan determinar las principales causas de ansiedad o susto en gatos, así como las mejores estrategias para tratarlos.

