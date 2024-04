¿Por qué mi gato babea mucho y qué significa?

Ha comido algo tóxico: aunque son curiosos, los gatos no son tan propensos como los perros a comer cosas que no deben. Pero puede ocurrir, y el babeo puede ser la señal de que tu gato necesita atención médica. Si cree ha ingerido algo que no debía o muestra algún signo de enfermedad, póngase en contacto con tu veterinario habitual para determinar si necesita ser atendido en la clínica o si puede tratarse en casa.