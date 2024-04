¿Por qué mi gato me despierta a las 3:00 a. m.?

Si su gato se levanta a deshoras con recurrencia, tal vez necesite de asistencia veterinaria. Foto: Unsplash

Cuando ya casi va a amanecer, es justo el momento en el que su gato empieza a acariciar su cara con las patas, poner su cuerpo contra la cama de forma enérgica o simplemente es cuando usted se levanta al baño y nota que su mascota está más despierta que nunca.

¿Por qué ocurre esto? Resulta que los gatos son animales crepusculares, es decir, que están más activos durante la puesta y la salida del sol. Así que, puede ser normal que el felino lo despierte durante estas horas. De acuerdo con ExpertoAnimal, esto se debe a los antepasados felinos, pues al amanecer solían cazar pequeñas presas como ratas y ratones, por lo que es un instinto que ha prevalecido en los gatos actuales. No obstante, este instinto no obliga a que sus gatos lo despierten a la madrugada, debido a que hay más factores que puedan hacer que la mascota llame su atención a tempranas horas de la mañana.

Puede ser porque tiene hambre

En caso de que alimente al felino mucho antes de acostarse, el animal empezará a pedir comida más pronto o cuando recién se despierte. Por otro lado, si de lunes a viernes suele darle de comer muy pronto debido a su horario laboral, es totalmente comprensible que el gato quiera seguir con esa rutina también los fines de semana, aunque no tenga que madrugar.

Recuerde que el felino no entiende que son días de descanso, simplemente es un animal de costumbres que adora las rutinas y, por ende, necesita que cumpla con su horario de comida.

Está enfermo

Es importante descartar esta opción para asegurar el buen estado de salud del felino y podría detectar un padecimiento a través de comportamientos atípicos en el animal. Lo mejor que puede hacer es llevarlo a un veterinario para una revisión general.

Si además el gato está llegando a la vejez o ya es un gato anciano, revise los siguientes problemas de salud:

Artrosis : es evidente con una disminución progresiva del nivel de actividad del felino. Además, maullará en determinadas posiciones. Las articulaciones empezarán a hincharse, tendrá menos flexibilidad y se notará un cambio en sus hábitos de higiene.

Hipertiroidismo : se muestra en gatos que tienen 12 años o más. No existe una sintomatología clara y el diagnóstico debe ser realizado por un veterinario, quien debe hacer un análisis de sangre y una palpación de la glándula tiroides.

Presión arterial alta: se observa con la presencia de sangre en la orina, hemorragia ocular, pupilas dilatadas, ceguera, convulsiones, sangrado nasal y debilidad.

Busca atención

Muchos gatos maúllan o llaman la atención para ser acariciados o cepillados. Por ello, la mascota puede estar asociando un refuerzo positivo tras el maullido. Aunque su reacción no sea tan buena porque le molesta que el gato lo despierta de madrugada, de todas formas el animal obtiene lo que quiere: que le haga caso.

Si se encuentra fuera de casa durante el día, probablemente su gato dormirá el tiempo que no esté, lo que provoca que busque sus mimos y caricias cuando llegue a casa, sin importar qué tan tarde sea. Tenga presente que si esta es la razón por la que su gato no para de maullar por las mañanas o las noches, es importante que intente dedicarle tiempo de calidad durante el día para que no sienta la necesidad de demandarte atención cuando está durmiendo.