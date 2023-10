¿Qué hace un gato cuando te tiene desconfianza?

La primera señal que los gatos emulan cuando desconfían de sus propietarios es el huir de ellos, o no querer pasar tiempo a su lado. Foto: Freepik

Un problema común que tienen los nuevos propietarios de gatos es que sus mascotas no suelen confiar en ellos, pues construir el vínculo de cariño puede tomar tiempo. Las estrategias para ganar la confianza de los felinos consisten en leer su lenguaje corporal, dejar que los gatos los olfateen y minimizar factores que pueden generar estrés y odio en los animales.

Linda Hall, experta certificada en comportamiento felino, le comentó al portal Rover que ella considera que los gatos suelen dividir a los desconocidos en tres categorías: “depredadores— vas a comerme. Presas— voy a comerte. O aquellos que hacen parte de mi estructura social, mi familia”, comenta la experta.

Por este motivo, a los felinos les puede costar tiempo comprender en cuál de las tres categorías se encuentran sus nuevos propietarios. Ellos deben sentarse y observar detenidamente a las personas, por lo que deben llevar la iniciativa en las interacciones.

La primera señal que los gatos emulan cuando desconfían de sus propietarios es el huir de ellos, o no querer pasar tiempo a su lado. Por el contrario, cuando los felinos confían en sus dueños, suelen sentarse a su lado, jugar con ellos e, incluso, dormir con las personas. De hecho, las siestas son una clara señal de confianza, pues son el momento de mayor vulnerabilidad en los felinos.

Otra señal son las distintas escalas de agresión de los felinos. Algunos gatos pueden mover la cola de un lado a otro: este movimiento es reconocido como “el efecto latigazo”. Otros gatos suelen maullar de una manera más fuerte, como estrategia para comunicar que se quieren retirar. “Algunos gatos pueden esponjar más su cola, escupen, entre otros. Algunos dueños creen que es un juego, pero, en realidad, es la forma que tienen los gatos para comunicar que están cansados y se quieren retirar del espacio”, comenta para La Red Zoocial Fredy Manrique, etólogo y máster en bienestar animal.

“Nunca he tenido diagnósticos en donde yo diga que el gato no quiere a su dueño. Normalmente, lo que ocurre es que el gato no se siente estable ni en armonía en el lugar en donde vive”, explica Angélica Ruales, médica veterinaria, para La Red Zoocial.

De hecho, si bien los felinos tienen fama de ser fríos, en realidad son animales muy cariñosos y son capaces de crear vínculos muy profundos con las personas a su alrededor, como lo comprobó una investigación de un grupo de científicos de la Universidad de Oregón.

Algunos felinos pueden comenzar a frotarse con sus propietarios, para dejar en ellos sus feromonas, con el objetivo de marcar territorio. El amasado es otra estrategia de cariño y confianza que muestran los gatos, especialmente cuando se sienten cercanos con las personas. No obstante, si su felino evita el contacto físico, probablemente todavía no ha establecido este vínculo con usted.

Otras señales de comunicación suelen ser a través de las orejas y la cola. “Cuando mueven mucho la cola, están estresados”, explica Angélica Ruales.

El miedo es de una de las principales causas que frenan la capacidad de los gatos. Esto especialmente puede ser generado por cambios en la rutina, o meter personas distintas a la casa todos los días. Por ejemplo, puede haber personas demasiado invasivas, que no dejan dormir al gato, le hacen cosquillas y los molestan. Por ello, el gato rechaza la interacción y decide esconderse.

Del mismo modo, el portal The London Cat Clinic explica que uno de los principales sonidos que utilizan los felinos cuando quieren advertir a sus propietarios sobre algo es a través del siseo. Sisear es una advertencia o indicación de que se sienten amenazados por algo que se encuentran en su entorno inmediato. Esta amenaza puede ser otro gato, una persona, su propietario e incluso un veterinario.

Esta vocalización es una alerta, que advierte a las personas que deberían retroceder, o podrían ser agredidos. El portal recomienda darle espacio al felino, o brindar una vía de escape, si es posible. Además, es necesario que el animal se acostumbre al olor de su propietario, antes de que intenten tocarlo.

No obstante, los felinos pueden tardar en acostumbrarse a nuevos hogares y personas, por lo que es necesario respetar su período de adaptación. La principal recomendación para mejorar la relación con su gato es que comience a asociar a su dueño con una experiencia positiva. “Está totalmente contraindicado castigar a un gato, golpearlo con un periódico o gritarlo”, explica Fredy Manrique para La Red Zoocial.

Para modificar el comportamiento de los felinos o para evitar que reproduzcan un comportamiento molesto, existen técnicas para castigarlo, sin que existan golpes o violencia. Existe una técnica llamada “el castigo de Dios”, recomendable para corregir al felino sin que lo asocie con uno. “Se debe hacer un ruido o algo que le fastidie al gato, pero que el animal no lo relacione con uno. Por ejemplo, uno puede poner papel de aluminio en un sitio, o una cinta de doble faz, para que el animal se baje de este sitio”, explica el experto.

Para que el felino comience a asociar positivamente la relación con su dueño, se recomienda darle pequeños premios, como trozos de atún o sardina. “Es importante que estos premios sean a base de proteína que le guste al gato, pero que no sean carbohidratos, como galletas”, explica el experto.

“La técnica se llama desensibilización sistemática y contra condicionamiento. Desensibilización consiste en ir aproximándose de forma paulatina y siempre con una relación positiva. Y contra condicionamiento es que realice un comportamiento alternativo como juego u obediencia, para evitar el conflicto”, explica Fredy Manrique.

“Para mejorar el vínculo con el felino, es esencial conocerlo bien, como si fuera un amigo. Entre las estrategias para hacerlo, se encuentran el reconocer los gustos, los tiempos y los límites que tienen los felinos”, explica Angélica Ruales.

Mónica Alejandra Arciniegas asegura que es recomendable socializar a los felinos desde cachorros. “Es recomendable que los propietarios les hagan su primer baño, les corten las uñas, que los cepillen, que jueguen con ellos y que los acostumbren al contacto. Esto puede hacer que los felinos se vuelvan más sociales”, comenta la veterinaria.

