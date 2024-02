¿Qué palabras pueden entender los gatos?

Los felinos entienden su nombre si desde pequeños son acostumbrados a él. Foto: Pixabay

Los gatos son animales inteligentes, sensibles y receptivos. Ellos cuentan con capacidades extraordinarias que no todas las especies tienen como, por ejemplo, una serie de mecanismos para recordar diferentes cosas. Incluso, algunos experimentos realizados con felinos domésticos han demostrado que estas mascotas pueden comprender ciertas palabras como su propio nombre.

Al igual que sucede con los perros, los mininos han aprendido a identificar su nombre como una secuencia de sonidos que una persona utiliza cuando quiere llamar su atención. En otras palabras, ellos saben que cuando alguien pronuncia el sonido de su nombre es porque está reclamando una interacción con él.

En 2019, investigadores de la Universidad Sofía en Tokio llevaron a cabo un estudio que demostró que los gatos son capaces de identificar su nombre entre una secuencia de varios sonidos. El experimento se llevó a cabo con varios gatos domésticos, a los cuales se les hizo escuchar una grabación con palabras mezcladas. La mayoría de las mascotas reaccionaron, es decir, movieron la cola, dirigieron sus orejas hacia la fuente de sonido y maullaron, al escuchar el sonido de su nombre.

El punto que más sorprendió a la investigadora Atsuko Saito, autora del estudio, fue que los mininos reaccionaron a la voz una persona que no conocían, por lo que concluyó que estaban reaccionando específicamente a esas palabras y no a la voz de alguien de confianza.

La experta también asegura que los felinos entienden su nombre si desde pequeños son acostumbrados a él, esto requiere de muchas repeticiones mientras van creciendo. Sin embargo, es importante aclarar que estas mascotas no siempre reaccionan al llamado de su nombre. A diferencia de los perros, los gatos son seres independientes y prefieren menor contacto, pero esto no quiere decir que no quieran a su familia, al contrario, ellos tienen sus propias maneras de demostrar amor.

