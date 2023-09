¿Qué significa cuando un gato muerde a su dueño? Estas son algunas razones

Cuando usted acostumbra a jugar con su felino cachorro mostrándole las manos para que él las muerda, interpretará que puede seguir haciéndolo cuando crezca. Foto: Pixabay

Los felinos son animales muy particulares, desde su origen, en el Antiguo Egipto, eran adorados por habitantes de todo el territorio y gracias a su carácter misterioso y enigmático, se convirtieron en uno de los animales más queridos en los hogares.

Le puede interesar: Tener perro o gato podría asociarse con menos alergias alimenticias en niños, según estudio

Además, los gatos tienen una cantidad de manías que forman parte de su comportamiento habitual. Algunas veces prefieren estar solos y se esconden bajo las camas, en su rincón favorito o, si ven alguna caja vacía, se meten allí, pero otras, en cambio, quieren afecto por parte de sus dueños y los persiguen por toda la casa.

En todo caso, la personalidad de cada gato es única y esto también determina la relación con su dueño y con otras personas, algo que también puede llevarle, en algunos casos, a desarrollar conductas no esperadas como los mordiscos, pero no se alarme, los felinos no siempre muerden por agresividad.

En La Red Zoocial le contamos algunas razones por las que su gato puede morderlo a usted o a otras personas.

Quiere jugar

De acuerdo con el portal Purina, cuando usted acostumbra a jugar con su felino cachorro mostrándole las manos para que él las muerda, interpretará que puede seguir haciéndolo cuando crezca. Por lo tanto, para evitar este comportamiento, debe incorporar juguetes en las nuevas rutinas de juego para estimular su instinto cazador.

Porque no quiere que lo consienta más

Si usted se encuentra acariciando a su gato y detecta que se muestra inquieto o irascible, es mejor que no continúe tocándolo y lo ignore. Seguro que, cuando menos te lo espere, volverá a buscarlo para recibir más caricias.

Como norma general, aunque cada gato es distinto, a los felinos no les gusta que les toquen la barriga o las patas y, en cambio, les encanta que les rasquen bajo la barbilla, las mejillas, en la base de la cola, o que les acaricien la nuca y el lomo. “Sin embargo, hay muchos gatos que se ponen panza arriba para que les toquen la barriga. Hay que conocer los gustos de nuestros gatos de forma individual”, dice Laia Salvador, experta en conducta felina en el diario La Vanguardia.

Porque tiene miedo o se siente intimidado

Los gatos son muy propensos a padecer estrés ante situaciones que no controlan. Los cambios, o la presencia de otros felinos en su territorio, fomenta su inquietud y los condiciona al ataque o a la mordida.

Por ello, de acuerdo con el portal anteriormente mencionado, debe tener en cuenta estos aspectos, y si está expuesto a alguna de estas situaciones, coméntelo con el veterinario. Él le facilitará las pautas a seguir para minimizar este comportamiento.

Porque no estamos cubriendo sus necesidades

Así lo explica Laia Salvador, porque al no darle rutinas de ejercicio específicas, el felino estará constantemente con toda la energía acumulada y esto puede generar que reaccione con mordidas ante alguna situación incómoda.

Le puede interesar: ¿Las nuevas generaciones prefieren tener mascotas a tener hijos? Se abre el debate

🐾 Nunca le enseñe a su gato que sus manos son un juguete y no lo invite a juegos que impliquen cazarlo. Cuando haga el intento de morderlo, “le apartaremos de forma muy neutra y lo ignoraremos completamente, sin mirarlo, hablarlo ni tocarlo. Si nos muerde, no nos relacionaremos con él”, asegura Salvador.

🐾 Consulte con un especialista en comportamiento si su gato muerde “sin ningún motivo”, siempre hay razones detrás se este comportamiento.

🐾 Instaure rutinas de ejercicio físico diario. Si es gato joven, tendrá que proporcionarle entre cuatro y cinco momentos de ejercicios que simulen la caza, con juguetes específicos para ello. Con un adulto, puede que sea suficiente con dos o tres momentos de juego al día, dependiendo del gato. Tampoco debe olvidar los ejercicios mentales, esos juguetes que hacen pensar al gato o ejercicios de adiestramiento e incluso paseos controlados.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com