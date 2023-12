¿Qué significa cuando un gato ronronea encima de mí?

Normalmente, este instinto representa una manera de comunicación con aquellos que están cerca, ya que el tono del ronroneo es demasiado suave para ser percibido desde largas distancias. Foto: Cortesía

Los felinos, incluyendo los gatos domésticos, tienen la capacidad de producir el ronroneo utilizando los músculos de su laringe y diafragma. Este sonido peculiar se diferencia de otras vocalizaciones, ya que puede ocurrir mientras los gatos inhalan o exhalan. Además de los mininos, otros felinos, como los guepardos, linces, ocelotes, y diversas especies salvajes, también son capaces de generar esta vibración.

Los gatos nacen sin la capacidad de oír ni ver, y permanecen en esta condición hasta aproximadamente dos semanas de edad. A pesar de esto, empiezan a ronronear unos días después de nacer, utilizando este sonido para comunicarse con su madre y atraer su atención cuando necesitan alimentarse. Esta conducta a veces persiste en la etapa adulta, y pueden combinar el ronroneo con un gruñido particular para indicarle a su dueño que tienen hambre.

Normalmente, este instinto representa una manera de comunicación con aquellos que están cerca, ya que el tono del ronroneo es demasiado suave para ser percibido desde largas distancias. En realidad, esta vibración de baja frecuencia en gatos está asociada comúnmente con contextos sociales positivos, como la serenidad, la afectuosidad y la atención.

De hecho, una de las razones más comunes para que un gato ronronee encima de su propietario es debido al afecto que siente por este. Como explica el portal Experto Animal, esta es una de las muestras esenciales de que se sienten a gustos, pues tienen todas sus necesidades satisfechas y quieren mostrar su agradecimiento.

Otro posible motivo es que sienten seguridad con sus propietarios, pues pueden mantenerse en una posición vulnerable y no tener la necesidad de estar vigilando a la persona. Un ejemplo de esto ocurre cuando los gatos deciden dormir con sus dueños, pues no existe una señal más clara de confianza y comodidad que un gato que decide dormir cerca a alguien, pues no lo ve como una amenaza y puede bajar su guardia cuando está cerca.

Los gatos también pueden acostarse encima de sus dueños y comenzar a ronronear para calentar su temperatura corporal, pues el cuerpo de su propietario puede emanar calor, además de que brinda la posibilidad de generar una conexión emocional entre los animales y las personas.

El portal Experto Animal también recalca que este tipo de estrategias sirven para llamar la atención de sus dueños, pues al acostarse encima de ellos pueden pedirle comida o un juego compartido.

Por último, cabe resaltar que el ronroneo en los felinos no solo aparece en situaciones positivas. Por ejemplo, algunos gatos pueden utilizar el ronroneo como una estrategia para consolarse a sí mismos ante algún tipo de dolencia o enfermedad. El dolor o el malestar también pueden estar causando este sonido en los animales, quienes pueden estar recurriendo a su humano de confianza para encontrar consuelo. Ante la duda de una posible enfermedad, lo más recomendable es hablar con un veterinario.

