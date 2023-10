¿Qué tipo de personas no les gusta a los gatos?

Los gatos pueden experimentar sentimientos negativos ante ciertos comportamientos de las personas. Foto: Pixabay

Los gatos son inteligentes, leales y muy cariñosos, capaces de crear vínculos profundos con las personas a su alrededor. No obstante, su forma de demostrar amor es diferente a la de otros animales de compañía como los perros, por lo que algunos cuidadores suelen malinterpretar sus comportamientos.

Según explican los expertos en conducta felina, tal y como sucede con los humanos, los gatos tienden a demostrar algunas preferencias al momento de relacionarse con los demás y pueden experimentar sentimientos negativos ante ciertos comportamientos. Por esta razón, no todas las personas son de su agrado.

En La Red Zoocial le contamos qué tipo de personas no les suele gustar a los gatos.

Personas agresivas

Los felinos no responden bien a la violencia y el miedo puede hacer que se sientan inseguros y estresados. Por lo general, las personas que corrigen a sus gatos con conductas agresivas solo consiguen que este les tenga miedo y les muestre un rechazo profundo. Lo mejor es buscar otras maneras de educarlo y solicitar la ayuda de un experto como un veterinario, etólogo o entrenador.

Personas ruidosas

Los oídos de los gatos son mucho más desarrollados, sensibles y potentes que los de los humanos. Por esta razón, ruidos fuertes como los rayos, los estruendos, la pólvora, los gritos o la música a todo volumen no solo no les gusta, sino que además les genera miedo, estrés y ansiedad. Las personas que gritan bastante o que escuchan música a altos niveles no les suele agradar a estos animales.

Personas que los ignoran

Contrario a lo que se suele pensar, los gatos son animales que odian sentirse ignorados. Aunque generalmente se muestran bastante independientes, estas mascotas también necesitan cuidados, atención y amor. Por esta razón, las personas que suelen mostrarse apáticas, indiferentes e insensibles no son del agrado de ellos.

Personas excesivamente cariñosas

Para los gatos, todos los excesos son malos. Así como no les gusta sentirse ignorados, tampoco les agrada sentirse hostigados o perseguidos. Al ser animales de compañía que despiertan ternura, muchas personas suelen abrazarlos todo el tiempo y llenarlos de besos. Sin embargo, los mininos no conciben el contacto físico de la misma forma que los humanos y este tipo de muestras de afecto no suelen ser agradables para la mayoría de ellos.

