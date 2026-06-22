Rescatan a 400 gatos que iban a ser vendidos al mercado ilegal de carne felina en Vietnam

Policía de Vietnam desmantela una red criminal y rescata a 400 gatos Foto: EFE/ ONG Humane World for Animals

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Las autoridades de la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam lograron rescatar a cerca de 400 gatos vivos que se encontraban hacinados en un estacionamiento, listos para ser vendidos en el mercado ilegal de carne felina.

El operativo terminó con la detención de nueve personas. Según el informe policial, los arrestados admitieron que llevaban tres años atrapando gatos, muchos de ellos mascotas robadas de sus hogares, para venderlos por kilo dos veces por semana a distintas partes del país.

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El rescate y la atención médica

Tras el desalojo, el Zoológico de Saigón y las organizaciones Vietnam Cat Welfare y Humane World for Animals asumieron el cuidado de los supervivientes.

Actualmente, entre 250 y 300 gatos siguen bajo resguardo. Los veterinarios y voluntarios informaron que la mayoría de los felinos llegaron débiles y desnutridos, aunque también reportaron el nacimiento de varios cachorros de gatas que estaban embarazadas al momento del rescate.

Para ayudar a que los animales regresen con sus familias, el zoológico publica diariamente fotografías de los gatos rescatados en su página de Facebook. Hasta el momento, este esfuerzo ha permitido que 40 familias logren identificar y recuperar a sus mascotas.

Debido al alto costo que representa alimentar y curar a tantos animales a la vez, las organizaciones protectoras mantienen abierta una campaña para recibir donaciones del público.

Activistas locales señalaron que, aunque este operativo representa un gran logro, el robo y contrabando de gatos sigue siendo un problema grave en el país, donde miles de felinos son capturados ilegalmente cada mes para el comercio de carne.

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