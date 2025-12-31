Rescatan a un gato que iba a ser vendido en internet por 30 euros

Tras conocerse el caso, la empresa propietaria de la plataforma digital aseguró que la comercialización de animales está prohibida por sus normas internas y que el anuncio fue retirado de inmediato una vez detectado. Foto: Freepik

Una organización protectora de animales logró rescatar a un gato que estaba siendo ofrecido a la venta a través de una conocida plataforma de compra y venta de artículos de segunda mano, un hecho que volvió a encender las alarmas sobre la falta de control y los riesgos que enfrentan los animales en entornos digitales.

El caso se conoció luego de que la fundadora de la organización Left Paw Cat Rescue detectara el anuncio en el que se ofrecía al felino por una suma cercana a los 30 euros.

Ante la situación, la rescatista se puso en contacto con el vendedor, quien accedió a entregar al animal sin realizar ningún tipo de verificación ni solicitar información sobre el destino del gato.

Según relató la responsable del refugio, el propietario no parecía ser consciente de la gravedad de la situación ni de que la venta de animales está expresamente prohibida en este tipo de plataformas. El intercambio se concretó sin controles, lo que evidenció la vulnerabilidad a la que pueden quedar expuestos los animales cuando son ofrecidos por internet.

Tras conocerse el caso, la empresa propietaria de la plataforma digital aseguró que la comercialización de animales está prohibida por sus normas internas y que el anuncio fue retirado de inmediato una vez detectado.

Asimismo, indicó que cuenta con sistemas automáticos para identificar publicaciones irregulares, aunque reconoció que algunos casos logran eludir los controles.

La rescatista explicó que, si bien el gato se encontraba en buen estado físico, presentaba signos de miedo y estrés al momento del rescate.

“Lo importante es que ahora está a salvo y fuera de peligro”, señaló, al tiempo que remarcó que no se trata de un caso aislado. Según su experiencia, este tipo de situaciones se repite con frecuencia y muchas veces termina con animales en condiciones de abandono o maltrato.

Organizaciones de protección animal advierten que la venta informal de mascotas sigue siendo una problemática extendida. En el Reino Unido, entidades como Cats Protection y la RSPCA registran cada año decenas de miles de casos de abandono, mientras que en España las cifras superan los 280.000 animales abandonados anualmente, con los gatos entre los más afectados.

El caso volvió a poner en agenda la necesidad de reforzar los controles en plataformas digitales y promover la adopción responsable como única vía ética para incorporar un animal de compañía.

Para las asociaciones protectoras, la concientización y la denuncia siguen siendo herramientas clave para evitar que situaciones como esta se repitan.

