Con un ladrido salvó la vida de su dueño: perrito se convirtió en héroe en una playa inglesa

El episodio ocurrió cuando David Howarth nadaba en el mar y, tras salir del agua, se desplomó en la arena sin que nadie más estuviera cerca.

En la playa de Sandbanks, al sur de Inglaterra, un hombre de 71 años logró sobrevivir a un paro cardíaco gracias a la rápida reacción de su labrador negro, Beau.

El episodio ocurrió cuando David Howarth nadaba en el mar y, tras salir del agua, se desplomó en la arena sin que nadie más estuviera cerca. Su perro, de cinco años, comenzó a correr de un lado a otro y a ladrar de forma insistente hasta captar la atención de una mujer que paseaba por la zona.

Se trataba de Helen Dashwood, una enfermera de 65 años, quien al acercarse comprendió de inmediato la gravedad de la situación.

Dashwood encontró a Howarth inconsciente, sin pulso aparente y con signos claros de parada cardíaca. A pesar de que algunas personas pensaban que ya no había nada que hacer, ella inició las maniobras de emergencia mientras pedía ayuda. Su intervención fue decisiva para mantenerlo con vida hasta la llegada de los servicios médicos.

El hombre fue trasladado al hospital, donde logró recuperarse por completo. Como parte de su tratamiento, los médicos le implantaron un desfibrilador cardíaco.

Agradecido y emocionado, Howarth asegura que le debe la vida tanto a la enfermera como a su perro, al que considera su auténtico salvador. En honor a Beau, incluso decidió tatuarse la huella de su pata cerca del dispositivo que ahora protege su corazón.

La historia se conoció un año después, cuando el propio protagonista decidió compartirla con la prensa británica. Para Dashwood, el comportamiento del animal fue extraordinario: “Entendió desde el primer momento que algo iba mal y no se detuvo hasta conseguir ayuda”, afirmó, describiéndolo como un verdadero héroe.

Casos como este no son aislados. En Gales, una mujer llamada Samantha Forrster también fue salvada gracias a su perro, Maple, un golden retriever que alertó a los vecinos cuando ella sufrió una grave hipoglucemia. Ambos episodios refuerzan la idea de que los perros no solo son compañeros fieles, sino que pueden detectar situaciones críticas y actuar con una sorprendente capacidad de protección hacia sus dueños.

