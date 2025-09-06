No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Sarabi y sus crías esperan una familia: la historia de cuatro gatos en adopción

Los cuatro gatos están esterilizados, vacunados, desparasitados, cuentan con microchip de identificación y se encuentran en buen estado de salud.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
06 de septiembre de 2025 - 07:03 p. m.
n su infancia presentaron problemas en los ojos debido a que Sarabi no pudo alimentarlos adecuadamente durante la gestación, pero actualmente están recuperados.
n su infancia presentaron problemas en los ojos debido a que Sarabi no pudo alimentarlos adecuadamente durante la gestación, pero actualmente están recuperados.
Foto: Fundación amor de 4 patas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Fundación Amor de 4 Patas anunció que cuatro gatos rescatados, entre ellos su madre Sarabi, se encuentran en busca de un hogar responsable y amoroso. La historia comenzó en julio del año pasado, cuando Sarabi llegó embarazada a la fundación y, tres semanas después, dio a luz a cinco crías.

De esa camada, dos fueron entregados en adopción conjunta a una familia, mientras que los cuatro restantes, Sarabi, Pumba, Sarie y Zazú, aún esperan una oportunidad. Durante este tiempo, la fundación intentó que las adopciones fueran por parejas para que los felinos pudieran crecer acompañados, pero la baja demanda hacia la madre y los comentarios negativos frente a la idea de adopciones conjuntas dificultaron el proceso.

Vínculos relacionados

Bogotá prohíbe el uso de llamas como atractivo turístico
La emotiva historia de Lucinda: 16 años con su dueña y ahora espera adopción
Griselda enseña que la adopción responsable no depende de la apariencia

“Nos dimos cuenta de que era muy importante que ellos pudieran compartir con otros gatos, ya que son animales sociables y están acostumbrados a convivir”, señalaron desde la organización. Por esa razón, aunque ahora se ofrecen en adopción individual, la condición es que los nuevos hogares cuenten con otro felino o tengan la disposición de hacer un proceso de acople responsable.

Los cuatro gatos están esterilizados, vacunados, desparasitados, cuentan con microchip de identificación y se encuentran en buen estado de salud. En su infancia presentaron problemas en los ojos debido a que Sarabi no pudo alimentarlos adecuadamente durante la gestación, pero actualmente están recuperados y con un peso saludable.

La fundación destacó que, aunque algunos presentan personalidades distintas, desde los más dulces hasta los más independientes, todos tienen la misma capacidad de adaptarse y brindar cariño. “Son maravillosos, no porque estén con nosotros, sino porque cada uno tiene un encanto especial”, aseguraron desde Amor de 4 Patas.

La organización realiza seguimiento constante a cada adopción y espera que Sarabi y sus tres crías encuentren familias responsables, ya sea juntos, en pareja o por separado, siempre que puedan convivir con otro gato.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

Felinos

Esterilizados

Adopción

Estado de salud

Fundación

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar