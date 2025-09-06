Sarabi y sus crías esperan una familia: la historia de cuatro gatos en adopción

n su infancia presentaron problemas en los ojos debido a que Sarabi no pudo alimentarlos adecuadamente durante la gestación, pero actualmente están recuperados. Foto: Fundación amor de 4 patas

La Fundación Amor de 4 Patas anunció que cuatro gatos rescatados, entre ellos su madre Sarabi, se encuentran en busca de un hogar responsable y amoroso. La historia comenzó en julio del año pasado, cuando Sarabi llegó embarazada a la fundación y, tres semanas después, dio a luz a cinco crías.

De esa camada, dos fueron entregados en adopción conjunta a una familia, mientras que los cuatro restantes, Sarabi, Pumba, Sarie y Zazú, aún esperan una oportunidad. Durante este tiempo, la fundación intentó que las adopciones fueran por parejas para que los felinos pudieran crecer acompañados, pero la baja demanda hacia la madre y los comentarios negativos frente a la idea de adopciones conjuntas dificultaron el proceso.

“Nos dimos cuenta de que era muy importante que ellos pudieran compartir con otros gatos, ya que son animales sociables y están acostumbrados a convivir”, señalaron desde la organización. Por esa razón, aunque ahora se ofrecen en adopción individual, la condición es que los nuevos hogares cuenten con otro felino o tengan la disposición de hacer un proceso de acople responsable.

Los cuatro gatos están esterilizados, vacunados, desparasitados, cuentan con microchip de identificación y se encuentran en buen estado de salud. En su infancia presentaron problemas en los ojos debido a que Sarabi no pudo alimentarlos adecuadamente durante la gestación, pero actualmente están recuperados y con un peso saludable.

La fundación destacó que, aunque algunos presentan personalidades distintas, desde los más dulces hasta los más independientes, todos tienen la misma capacidad de adaptarse y brindar cariño. “Son maravillosos, no porque estén con nosotros, sino porque cada uno tiene un encanto especial”, aseguraron desde Amor de 4 Patas.

La organización realiza seguimiento constante a cada adopción y espera que Sarabi y sus tres crías encuentren familias responsables, ya sea juntos, en pareja o por separado, siempre que puedan convivir con otro gato.

