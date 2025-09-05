Griselda enseña que la adopción responsable no depende de la apariencia

Rescatada de una infección ocular, Griselda hoy es parte de la “pandilla” de El gato loco. Foto: El gato loco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La comunidad de El gato loco en Facebook compartió la historia de Griselda, una gata que hace un mes fue rescatada con una fuerte infección ocular que estuvo a punto de dejarla sin visión. Gracias a la atención oportuna de un veterinario, logró recuperarse y conservar sus ojos, aunque con una leve secuela que la hace verlos “viscos”.

Al poco tiempo de su recuperación, Griselda fue puesta en adopción. Una persona se mostró interesada en darle un hogar, pero cuando supo de su condición ocular dejó de responder y rechazó la posibilidad de integrarla a su familia. Ante esta situación, El gato loco decidió que la gata se quedaría de manera definitiva en su hogar de paso, pasando a ser parte de la “pandilla” de animales que acompañan a la fundación.

Más allá de la anécdota, el caso de Griselda visibiliza un problema recurrente en los procesos de adopción: la discriminación hacia animales que no cumplen con un “ideal” físico. Muchas veces, perros y gatos con cicatrices, discapacidades, enfermedades superadas o simplemente con una apariencia distinta son los últimos en ser adoptados, pese a que tienen la misma capacidad de dar y recibir cariño que cualquier otro.

Organizaciones y rescatistas insisten en que adoptar debe ser un acto consciente y responsable. No se trata únicamente de llevar a casa una mascota, sino de abrir un espacio permanente en la familia, con paciencia, tiempo y amor, sin importar si el animal presenta condiciones especiales. Casos como el de Griselda recuerdan que lo más importante no es la apariencia, sino la oportunidad de brindar una vida digna y llena de afecto.

Hoy, la gata se encuentra feliz y adaptándose a su nueva vida. Aunque no tendrá una familia adoptiva distinta, en El gato loco encontró la seguridad y el cariño que necesitaba. Para la fundación, la experiencia refuerza su mensaje: cada animal rescatado merece ser amado tal como es.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱