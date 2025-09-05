No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Gatos

Griselda enseña que la adopción responsable no depende de la apariencia

Perros y gatos con cicatrices o condiciones especiales suelen ser los últimos en ser adoptados, aunque tienen el mismo amor para dar.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
05 de septiembre de 2025 - 11:46 p. m.
Rescatada de una infección ocular, Griselda hoy es parte de la “pandilla” de El gato loco.
Rescatada de una infección ocular, Griselda hoy es parte de la “pandilla” de El gato loco.
Foto: El gato loco
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La comunidad de El gato loco en Facebook compartió la historia de Griselda, una gata que hace un mes fue rescatada con una fuerte infección ocular que estuvo a punto de dejarla sin visión. Gracias a la atención oportuna de un veterinario, logró recuperarse y conservar sus ojos, aunque con una leve secuela que la hace verlos “viscos”.

Al poco tiempo de su recuperación, Griselda fue puesta en adopción. Una persona se mostró interesada en darle un hogar, pero cuando supo de su condición ocular dejó de responder y rechazó la posibilidad de integrarla a su familia. Ante esta situación, El gato loco decidió que la gata se quedaría de manera definitiva en su hogar de paso, pasando a ser parte de la “pandilla” de animales que acompañan a la fundación.

Vínculos relacionados

Taka, el gato blanco y negro que superó el abandono y busca una familia amorosa
Daniel Samper Ospina y Serafín: la historia del perro que inspiró su nueva novela
Así fue la increíble actuación de una perrita para llamar la atención de su dueña

Más allá de la anécdota, el caso de Griselda visibiliza un problema recurrente en los procesos de adopción: la discriminación hacia animales que no cumplen con un “ideal” físico. Muchas veces, perros y gatos con cicatrices, discapacidades, enfermedades superadas o simplemente con una apariencia distinta son los últimos en ser adoptados, pese a que tienen la misma capacidad de dar y recibir cariño que cualquier otro.

Organizaciones y rescatistas insisten en que adoptar debe ser un acto consciente y responsable. No se trata únicamente de llevar a casa una mascota, sino de abrir un espacio permanente en la familia, con paciencia, tiempo y amor, sin importar si el animal presenta condiciones especiales. Casos como el de Griselda recuerdan que lo más importante no es la apariencia, sino la oportunidad de brindar una vida digna y llena de afecto.

Hoy, la gata se encuentra feliz y adaptándose a su nueva vida. Aunque no tendrá una familia adoptiva distinta, en El gato loco encontró la seguridad y el cariño que necesitaba. Para la fundación, la experiencia refuerza su mensaje: cada animal rescatado merece ser amado tal como es.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Gatos

Adopción

Animales especiales

Fundación

Rescate

Enfermedades

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar