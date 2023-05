Señales de que su gato está triste o estresado

A veces resulta difícil leer sus emociones, porque los gatos no tienen tantas expresiones faciales como otros animales, por ejemplo, los perros. Foto: Unsplash

Una mudanza, un cambio de familia o pasar demasiado tiempo en soledad pueden causar bastante tristeza en su gato. En La Red Zoocial le traemos algunos consejos para animar a un felino desanimando o deprimido.

Un día su gato no se despierta tan animado como de costumbre. De repente, está demasiado callado, duerme bastante y pierde su apetito. Entonces, usted comienza a sospechar que algo no está bien.

Varias personas creen erróneamente que los felinos son criaturas poco emocionales y que no construyen vínculos fuertes con sus dueños. No obstante, esto no es cierto: los felinos experimentan una gran cantidad de emociones, entre ellas, el miedo, la tristeza, la alegría y el cariño.

A veces resulta difícil leer sus emociones, porque los gatos no tienen tantas expresiones faciales como otros animales, por ejemplo, los perros. Por ello, es necesario aprender cuáles son las señales que podrían sugerir tristeza en ellos.

Niveles de energía bajos: un gato triste o deprimido suele dormir más de lo común. Si de repente se percata de cambios en los patrones de sueño de su gato, esto podría significar que se está sintiendo triste.

Cambios de apetito: un cambio en el apetito de nuestros gatos también puede ser un indicador de su estado de ánimo. Normalmente, los gatos tristes pierden interés en la comida.

Cambios en sus maullidos: su gato puede comenzar a maullar más o menos que lo habitual. Los sonidos infelices suelen reflejarse en aullidos tristes y graves. De hecho, el ronroneo no necesariamente indica comodidad o felicidad: un gato infeliz puede ronronear más de lo normal, como una estrategia para consolarse a sí mismo.

Agresión o miedo: los gatos tristes tienden a ser reactivos y a actuar con agresividad.

Soledad: los gatos son reconocidos por ser animales independientes. No obstante, la soledad también puede llegar a asfixiarlos si es demasiado continua.

Mudanza o cambio de familia: romper los vínculos que un gato ha construido con su entorno o con su dueño pueden ser motivo suficiente para generar bastante tristeza en el animal. A pesar de ser considerados independientes, ellos suelen apegarse a sus hogares.

Una herida: los felinos pueden herirse después de jugar un rato, salir a pasear o pelearse con otros gatos. Si su gato está lastimado y no puede realizar actividades que normalmente disfruta, es probable que esté triste o deprimido.

Una enfermedad: la tristeza de su mascota también puede ser producto de algún tipo de afección que debería ser verificada por un veterinario. Enfermedades del hígado, dentales y respiratorias podrían estar afectando las emociones de su gato.

Estrés y ansiedad: si su gato está expuesto a constantes situaciones de estrés, puede desarrollar problemas emocionales bastante graves. Los castigos, la falta de una alimentación saludable y las peleas pueden generar tristeza en su animal de compañía.

Traumas: los gatos también pueden tener residuos emocionales o recuerdos tristes por eventos del pasado. Experimentar una agresión o alguna experiencia traumática puede verse reflejado en una profunda tristeza y miedo.

Aburrimiento: el encierro en los gatos puede evitar que corra riesgos en las calles. Pero, estar demasiado tiempo en el interior del hogar puede causar tristeza y cansancio. Durante la pandemia, el aislamiento excesivo en los humanos ocasionó daños en su salud mental. Lo mismo puede ocurrir con los gatos.

Si usted ya verificó con un veterinario que su gato no esté padeciendo de alguna infección o sufriendo por alguna herida, es necesario pensar en planes para animar a su mascota.

Acompañarlo más tiempo: la soledad puede curarse con compañía de calidad. Mayores caricias, juegos y menos regaños pueden ser la solución para nuestro compañero, que puede estarse sintiendo invisible para nosotros. Hablarle y prestarle atención pueden alegrarlo más de lo que creemos.

Más juguetes: si el motivo de la tristeza del felino es el aburrimiento, la variedad de juguetes puede entretenerlo.

Compañía animal: algunos gatos pueden sentirse cómodos siendo los dueños del hogar, por lo que debe evaluar con cuidado si piensa traer compañía. Ciertos felinos podrían sentirse todavía más tristes si otra mascota llega a la casa. Pero, en casos en donde la tristeza es causada por la soledad, una compañía animal podría ser la mejor solución. Analice la personalidad de su gato para tomar una buena decisión.

Más salidas: aislarse por mucho tiempo no es bueno, ni para los humanos ni para los felinos. El contacto con el exterior podría permitir que su mascota se oxigene, libere su estrés y sea más feliz.

Consiga ayuda profesional: hablar con su veterinario de confianza puede ser la solución, cuando las otras opciones no funcionan o no parecen certeras. Puede pedir una recomendación para un especialista, que pueda recetar un tratamiento personalizado y productos farmacéuticos para ayudar a su gato.

Uno de los comportamientos más comunes en los gatos ocurre cuando ellos se erizan o deciden erguir su espalda. Karla Carpio (@tata.veterinaria en Instagram), médica veterinaria, especialista en Bienestar Animal y Etología, le comentó a La Red Zoocial que esta es una postura defensiva, en donde el felino está comunicando que está asustado, tiene miedo y que podría atacar para defenderse. “Es común que cuando adoptan esta postura, pueden hacer ruidos con la boca. Si se sienten muy amenazados, podrían atacar para protegerse”, explica Carpio.

La experta asegura que, cuando el felino se eriza, lo más recomendable es alejarse de él para que deje de percibir a las personas como un estímulo amenazante, y que él pueda acercarse a nosotros cuando se sienta seguro de hacerlo. “Es una postura con la que el gato nos comunica que se siente incómodo con una situación”, comenta Carpio.

La espalda arqueada en los felinos no solo es una forma de estirar los músculos somnolientos después de una siesta, sino también de comunicar que se sienten amenazados. En este último caso, el erizarse suele venir acompañado del pelo destacándose en todo su cuerpo, especialmente en la cola. Algunos gatos pueden utilizar este perfil para ahuyentar a algún animal que les está generando incomodidad.

Los gatos tienen una cantidad de manías que forman parte de su comportamiento habitual. Algunas veces prefieren estar solos y se esconden bajo las camas, en su rincón favorito o, si ven alguna caja vacía se meten allí pero otras, en cambio, quieren afecto por parte de sus dueños y los persiguen por toda la casa.

¿Por qué mi gato se esconde? Descubra las razones

Varios expertos coinciden en que esta conducta se debe a que les gusta esconderse en lugares desde donde pueden controlar y vigilar el entorno, o que les permiten huir de peligros potenciales o reales.

De acuerdo con el portal Nature´s Variety, si su gato se esconde por cortos espacios de tiempo no hay que preocuparse, pues puede hacerlo porque quiere jugar con su propietario o disfrutar solo de algún juguete que le agrada. Sin embargo, si se esconde durante largos espacios de tiempo, sobre todo en sitios elevados, puede ser una señal de que hay algún factor ambiental que lo está estresando.

Por lo anterior, usted debe estar muy atento a los cambios en el comportamiento de su minino y observar su lenguaje corporal para conocer las posturas y expresiones que pueden indicar algún trastorno de salud en su compañero de juegos.

Estas son las principales causas negativas que pueden hacer con que tu gato se esconda en lugares oscuros, de acuerdo con el portal Experto Animal.

🐾 Ambiente negativo y/o poco estimulante: un gato puede esconderse como un síntoma de aburrimiento, que generalmente aparece cuando es expuesto a una rutina sedentaria en un ambiente poco estimulante. Ello ocurre con mayor frecuencia en los mininos que quedan mucho tiempo solos y no cuentan con un ambiente enriquecido para estimular su cuerpo y su mente.

🐾 Estrés: un felino expuesto a altos niveles de estrés puede esconderse para buscar un ambiente tranquilo, como también experimentar una serie de cambios comportamentales.

🐾 Miedo: los gatos también tienen miedo y este sentimiento les permite estar atentos y escapar frente posibles amenazas en su entorno. Es muy común que los gatos se escondan al escuchar ruidos fuertes o al ver objetos que asocian con perturbaciones a su tranquilidad auditiva (la aspiradora, la licuadora, el secador de pelos).

🐾 Traumas: esta también es una causa frecuente en los mininos adoptados que nacieron o fueron abandonados en lugares inhóspitos, como las calles. Es posible que su felino haya pasado por experiencias negativas que involucren algún ruido, objeto u otros animales y por eso busque lugares seguros.

🐾 Hogares con 2 o más gatos: los gatos son territoriales por naturaleza y pueden rechazar fácilmente la presencia de otro animal en su hogar. Por ello, si decide adoptar a un nuevo minino para tu hogar, recuerde presentarlo correctamente a su gato.

🐾 Fallecimiento: si un gato ya es un anciano o tiene alguna enfermedad, puede que es esconda en lugares oscuros y de difícil acceso como un signo de que está por partir de acuerdo con varias creencias populares.

